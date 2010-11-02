بیماران روانی فرقی با بیماران دیگر ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلیلی گفت: با اصلاح تغییراتی که در مغز بیماران روانی ایجاد می‌شود می توان آن را درمان کرد. بیماری روانی هیچ ارتباطی با روح و از این قبیل مسایل ندارد.

وی تصریح کرد: بیماران روانی بیمارانی هستند که با اختلال در عملکرد مغز که متاسفانه پاره‌ای از خرافات و باورهای غلط این موضوع را احاطه کرده است. اگرچه در حال حاضر این مسئله کمتر است ولی هنوز تعدادی از مردم و افراد تحصیل کرده بیماری‌های روانی را به جن زدگی، جنون، دیوانگی نسبت می‌دهند که تصوری کاملاً اشتباه است و این مسئله باعث برچسب زدن به این بیماران می‌شود.

دکتر جلیلی افزود: مسئله انگ زدن به بیماران روانی جز اینکه دردی را دوا نمی‌کند بلکه فرد را فردی منزوی و باعث4 دور شدن وی از جامعه و کاهش قابلیت‌هایش می‌شود و تاخیر در امر درمان می‌شود.

وی تاکید کرد: زمان طلایی این بیماری ابتدای ابتلا به آن است و اگر این زمان از دست رود باعث مزمن شدن و در درازمدت باعث معلول شدن می‌شود که برای جامعه و فرد و خانواده عواقب سنگینی را به دنبال دارد.

رئیس انجمن روانپزشکان ایران در ادامه گفت: انجمن روانپزشکان ایران اقدامات بسیار زیادی را در امر درمان این بیماران انجام داده است ولی هنوز زمان زیادی را نیازمند است تا به دستاوردهای مهمتری برسد و از مهمترین این اقدامات می‌توان به گفتگو و مکاتبه با مسئولان مملکت برای اهمیت دان به مسئله بیمه این بیماران در درمان و نقش آن در بهداشت روانی و عمومی جامعه و انگ زدایی از این بیماران با برگزاری جلسات آموزشی اشاره کرد.

گفتنی است دهمین کنگره انجمن روانپزشکان ایران 2 تا 5 آذرماه در مرکز همایش‌های بیمارستان میلاد برگزار می‌شود.