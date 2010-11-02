اختلاف قیمت دلیل قاچاق سوخت در جنوب شرق کشور است

محمد مهدی قرایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از پدیده های قاچاق در جنوب شرق کشور به خصوص در استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان انتقال سوخت به مرزهای شرقی است.

وی گفت: این مسئله در کرمان نیز وجود دارد و دلیل آن کم بودن قیمت سوخت در مقایسه با کشورهای همسایه شرقی، افغانستان و پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس است.

قرایی گفت: متاسفانه این اختلاف قیمت زمینه را برای افراد سود جو فراهم کرده است و بخش قابل توجه سوخت توزیع شده در این استانها به وسیله قاچاقچیان از کشور خارج می شود.

وی با تاکید بر لزوم از بین بردن زمینه سود جویی گفت: بهترین راه نزدیک کردن قیمت سوخت با کشورهای همسایه است.

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان کرمان با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها و برداشتن یارانه سوخت گفت: با اجرای این قانون بخش عمده ای از این مشکل در کشور بر طرف خواهد شد.

یکی از زمینه های قاچاق در استانهای جنوب شرق کشور طی سالهای اخیر قاچاق سوخت است که پس از سهمیه بندی بنزین قاچاق در زمینه این ماده سوختی به شدت کاهش یافته است اما همچنان ادامه دارد.

بخش عمده قاچاق سوخت در این استانها در راستای قاچاق گازوئیل است که به دلیل خشکسالیهای پیاپی در جنوب شرق کشور و محرومیت مردم منطقه تعداد قابل توجهی از مردم مناطق دور افتاده و محروم به قاچاق سوخت به صورت خرده فروشی روی آورده اند اما سود هنگفت ناشی از این قاچاق به جیب تعدادی محدودی سود جو می رود.