محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مرگ و میر بالای یک تن از ماهیان تاکید کرد: این بلوم جدی ترین شکوفایی در منطقه بوده ولی آرام آرام فروکش کرده و در حال از بین رفتن است.

وی از تشکیل کمیته ملی کشند در هفته آینده خبر داد و افزود: تلفات ماهیان بسیار زیاد بوده اما خوشبختانه به کمک جریانهای مختلف دریایی و بادی کشند در حال از بین رفتن است.

همچنین مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان با اشاره به تداوم شکوفایی در بندر "پسابندر" چابهار گفت: جریانهای بادی دریای عمان پلنکتنها را به سمت خشکی برده است اما دلیل تراکم بلوم در این منطقه، کاهش شدت وزش باد در نزدیکی این اسکله بوده است که همین مسئله باعث تراکم شدید و در نتیجه کاهش اکسیژن و مرگ ماهیان شده است.

تورج همتی تاکید کرد:همه ساله کشندهایی به طور طبیعی در منطقه رخ می دهد اما امسال به شکلی شدید اتفاق افتاده و تلفاتی را متوجه ماهیان کرده که از مهمترین آنها می توان به مرگ گربه ماهی، گرگ ماهی، شوریده و حلوای سفید نام برد.

وی اضافه کرد: تابستان و زمستان در مناطق تروپیکال مانند دریای عمان شکوفایی پلنگتونی بعد از طوفانهای دریایی اتفاق می افتند و این شکوفایی در شرق چابهار و در محدوده بندر "رمین" تا "پسابندر" رخ داده است.

همتی اظهار داشت: اداره گارد محیط زیست و شیلات استان از دیروز آخرین گزارشها را بررسی کرده اند و در طول دو هفته از آغاز کشند تا دیروز دو محدوده با فاصله کم بیشترین تلفات را داشته اند.

مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان تاکید کرد: نمونه هایی از بلوم زرد رنگ در پسابندر گزارش شده که تلفات زیادی در این اسکله بوجود آورده است. در این دو هفته شکوفایی در سطح وسیعی از ساحل چابهار اتفاق افتاده که از رمین تا دریا بزرگ امتداد داشت.

وی تصریح کرد: به دلیل کاهش اثرات باد ناشی از دیواره اسکله هنوز لکه هایی از بلوم باقی مانده که متراکم (بالای یک میلیون سلول در هر لیتر) گزارش شده است و علت آن جنس بستر پسابندر بوده که جنسی لجنی است به طوری که ماهیان طبیعی زیادی در این بستر به دلیل کاهش شدید اکسیژن تلف شده اند.

وی میزان تلفات ماهیان را ذکر نکرد و افزود: در بندر دریس چون جنس بستر شنی بوده تلفات کمتری بوجود آمده ولی علت اصلی مرگ ماهیان کاهش اکسیژن بوده است. بررسی ها نشان می دهد جنس پلنگتون شکوفا شده چتونلا بوده که گونه ای سمی است ولی هنوز سمی بودن این شکوفایی اثبات نشده و مرگ ماهیان بر اثر کاهش اکسیژن بوده است.

وی با بیان اینکه صیادان منطقه نگران ادامه کشند نباشند گفت: کشند در منطقه فروکش کرده و تلفات ماهیان بیش از این افزایش نمی یابد.