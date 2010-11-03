به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صمد شعبانی بعدازظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از سدهای نیمه تمام شهرستان بندرعباس با تاکید بر اینکه اجرای طرحهای توسعه منابع آب نیازمند تامین اعتبار لازم است، بیان داشت: عملیات اجرایی سد سرنی پس از تامین اعتبار 83 میلیون یورویی از سوی بانک توسعه اسلامی از سال آینده آغاز می شود و هم اکنون پروژه راه دسترسی این سد نیز با اعتبار 35 میلیارد ریال در دست اجرا است، همچنین مطالعات بازنگری سدهای "مرک و دهارن" و "برآفتاب" به اتمام رسیده است.

وی از مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب بر روی اکثر رودخانه ها خبر داد و گفت: در حال حاضر مطالعه مرحله دوم سد های سرنی، زرانی و گابریک به اتمام رسیده و مصوبه کمیته تخصصی ویژه برای سد سرنی اخذ شده است همچنین مطالعه و اجرای سدهای زرانی و گابریک نیز در دست بررسی است.

شعبانی در ادامه در رابطه با دیگر طرحهای عمرانی در دست اجرای آب منطقه ای استان هرمزگان خاطرنشان کرد: خط انتقال آب جگین - میناب که جزء مصوبات سفر هیئت دولت بوده، مطالعات مرحله اول آن جهت اجرای خطی به طول 175 کیلومتر به اتمام رسیده که با اجرای آن شاهد بهره برداری از آب سد جگین در بخش شرب شهرهای بندرعباس، میناب و جاسک به میزان هزار لیتر در ثانیه خواهیم بود.

شعبانی خاطرنشان کرد: عملیات پوشش داخلی و خارجی خط انتقال آب از بند انحرافی شمیل به خط اول میناب - بندرعباس به طول 15 کیلومتر در حال انجام است که با اجرای آن 800 لیتر در ثانیه به ظرفیت آبشرب بندرعباس اضافه می شود.

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای هرمزگان اعلام کرد: همچنین مطالعه طرح انتقال آب از سد سرنی به طول 36 کیلومتر به میناب جهت تامین آب شرب بندرعباس به میزان 800 لیتر به پایان رسیده و در کمیته ویژه شرکت مهندسی آبفای کشور در حال بررسی است.

وی افزود: پروژه تغذیه مصنوعی دشت ایسین نیز از جمله طرحهای عمرانی است که با هدف تزریق آب به منابع آب زیرزمینی با پیشرفت 98 درصد و با اعتبار 25 میلیارد ریال در حال انجام است و تا پایان آبان ماه مورد بهره برداری قرار می گیرد، همچنین پروژه تغذیه مصنوعی "بنو" و " شمیل آشکارا " نیز با هدف تغذیه آب به منابع آب زیرزمینی دشتهای مذکور به میزان 1.5 میلیون متر مکعب در سال به ترتیب با پیشرفت 50 و 10 درصد و در مجموع با اعتبار 50 میلیارد ریال در حال انجام است.

به گفته شعبانی، مطالعات مرحله دوم شبکه آبیاری دشت زرانی به میزان دو هزار 250 هکتار و با هدف بهبود اراضی دشت زرانی و مطالعات شبکه آبیاری گابریک به میزان چهار هزار و 500 هکتار به پایان رسیده است که با تامین اعتبار لازم عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی از آغاز مطالعات آبیاری تحت فشار شبکه میناب و شمیل به وسعت دو هزار هکتار خبر داد و گفت: با اتمام این مطالعات، اجرای شبکه تحت فشار با مشارکت کشاورزان منطقه انجام خواهد شد.