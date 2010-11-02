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۱۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی به سه نفر حیات دوباره داد

اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی به سه نفر حیات دوباره داد

ارومیه - خبرگزاری مهر: با اهدا اعضای یک بیمار مرگ مغزی در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه سه نفر حیات دوباره یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، با موافقت خانواده ناصر طهماسبی بیمار مرگ مغزی 32 ساله اهل و ساکن شهرستان میاندوآب اعضای بدن وی برای احیای زندگی سه بیمار نیازمند اهدا شد.

در طی این عمل جراحی که در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه انجام شد، کلیه های این بیمار مرگ مغزی به دو بیمار کلیوی در ارومیه و کبد وی به بیماری دیگر در بیمارستان امام رضا(ع) تبریز پیوند زده شد.

با انجام این عمل، تعداد پیوندهای انجام شده در آذربایجان غربی در سال جاری به شش مورد رسیده و در طی آن 12 کلیه و شش کبد اهدائی بیماران مرگ مغزی به افراد نیازمند پیوند زده شد.

کد مطلب 1183818

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