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۱۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۹

انتخاب شهردار با پیشنهاد وزیر کشور به معنای تعطیلی شوراهاست

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر اصفهان گفت: انتخاب شهردار با پیشنهاد وزیر کشور در شرایط کنونی به نفع مردم نیست و این طرح به معنای تعطیلی شوراهاست.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولی‌ها ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: مبنای تفکر شوراها مردم سالاری دینی و اسلامی است که از اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که شورای شهر در این مسیر گام بردارد.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی با شاره به اینکه انتخاب شهردار به طور مستقیم پس از بحث و بررسی مورد تصویب مجلس واقع نشد، ادامه داد: متاسفانه در جلسه بعدی پیشنهاد انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مطرح و در نهایت این پیشنهاد رای آورد .

حاج رسولی‌ها تصریح کرد: متاسفانه برخی از اعضای کمیسیون شورای مجلس که باید حامی شورا باشد این گونه بحثی را مطرح کرده و رای هم می آورد البته هنوز این طرح به صحن اصلی مجلس نیامده که ما اعلام می کنیم این رای به صلاح شوراها نیست و به معنای تعطیلی شوراها تلقی است.

وی افزود: نمایندگان قطعا به این پیشنهاد رای نخواهند داد زیرا تفکر شورائی در بحث انتخابات مجلس و دولت نیز تاثیرگذار بوده و در این راستا از نمایندگان کمیسیون شوراها تقاضا می‌شود در این خصوص تجدید نظر نمایند و با چشمان باز و آگاهی کامل به این طرح رای ندهند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان این روشن نیست چرا برخی با شورا مشکل دارند اظهار داشت: ما در شهرها با تمام شرایط سخت مالی شاهد تحولات اساسی هستیم که این امر توسط مدیریت شهری و تصمیم گیری‌های درست شوراها در حال انجام است .

وی انتخاب شهردار را توسط شورای شهر به نفع مردم جامعه دانست و افزود: فلسفه وجودی شوراها بسط و گسترش مردم‌سالاری دینی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش است.

حاج رسولی‌ها خاطر نشان کرد: بر اساس اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید به اتکای آراءعمومی اداره شود، حال آنکه با ارائه چنین طرحی نمایندگان مردم را به دامنه اندکی از افراد جهت انتخاب مواجه نماییم و به نوعی با ساختارهای موجود شوراها را وادار به پذیرش یکی از افراد پیشنهادی نمایم ،مخالف روح قانون اساسی و مردمسالاری دینی است.

کد مطلب 1183825

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