انتخاب شهردار با پیشنهاد وزیر کشور به معنای تعطیلی شوراهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولی‌ها ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود : مبنای تفکر شوراها مردم سالاری دینی و اسلامی است که از اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که شورای شهر در این مسیر گام بردارد .

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی با شاره به اینکه انتخاب شهردار به طور مستقیم پس از بحث و بررسی مورد تصویب مجلس واقع نشد، ادامه داد : متاسفانه در جلسه بعدی پیشنهاد انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مطرح و در نهایت این پیشنهاد رای آورد .

حاج رسولی‌ها تصریح کرد : متاسفانه برخی از اعضای کمیسیون شورای مجلس که باید حامی شورا باشد این گونه بحثی را مطرح کرده و رای هم می آورد البته هنوز این طرح به صحن اصلی مجلس نیامده که ما اعلام می کنیم این رای به صلاح شوراها نیست و به معنای تعطیلی شوراها تلقی است.

وی افزود : نمایندگان قطعا به این پیشنهاد رای نخواهند داد زیرا تفکر شورائی در بحث انتخابات مجلس و دولت نیز تاثیرگذار بوده و در این راستا از نمایندگان کمیسیون شوراها تقاضا می‌شود در این خصوص تجدید نظر نمایند و با چشمان باز و آگاهی کامل به این طرح رای ندهند .

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان این روشن نیست چرا برخی با شورا مشکل دارند اظهار داشت : ما در شهرها با تمام شرایط سخت مالی شاهد تحولات اساسی هستیم که این امر توسط مدیریت شهری و تصمیم گیری‌های درست شوراها در حال انجام است .

وی انتخاب شهردار را توسط شورای شهر به نفع مردم جامعه دانست و افزود : فلسفه وجودی شوراها بسط و گسترش مردم‌سالاری دینی و مشارکت مردم در سرنوشت خویش است .