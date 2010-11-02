526 دانشجوی کارشناسی ارشد در اردبیل پذیرش شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، مسعود گنجی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم آغاز کارگاه جبر و کاربردهای آن در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار داشت: این تعداد دانشجویان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سراسر کشور پذیرش شده اند.

وی اضافه کرد: بر این اساس، میزان قبولی کارشناسی ارشد دانشجویان این دانشگاه نسبت به سال گذشته از پیشرفت 51 درصدی برخوردار بوده است.

سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی با اشاره به آمار پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 89 دانشگاه محقق اردبیلی در دانشگاه های سراسری افزود: از این تعداد 173 نفر از دانشکده علوم این دانشگاه می باشند.

وی 141 نفر از دانشکده کشاورزی، 124 نفر از دانشکده فنی و 88 نفر از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی را از دیگر پذیرفته شدگان در دانشگاه های سطحکشور عنوان کرد.

گنجی با بیان اینکه هم اکنون بیش از هشت هزار و 500 دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند، ابراز داشت: این دانشجویان در 44 رشته کارشناسی، 44 رشته کارشناسی ارشد و سه رشته دکتری تحصیل می کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در رشته های آموزشی آمار، کاربردها و جغرافیا، دانشجویان این دانشگاه به ترتیب رتبه های اول، دوم و سوم کشوری را در سال گذشته کسب کرده اند.