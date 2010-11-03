زندانهای مخفی آمریکا پیس از حوادث 11 سپتامبر شکل جدی به خود گرفت. نیروهای امنیتی آمریکا افرادی را که گمان می کردند در فعالیت های تروریستی دخالت دارند را بازداشت کرده و سپس آنها را بصورت محرمانه به زندانهایی که در نقاط مختلف جهان داشتند منتقل می کردند.

"جان زیفتون" که از اعضای برجسته سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد در این باره می گوید: پلیس فدرال (FBI) و سیا با آغاز جنگ علیه تروریسم، مظنونین به ترور را در سراسر جهان دستگیر کردند و زندانیان را با "هواپیماهای سیا" به زندانهای محرمانه خارج از آمریکا منتقل کرده اند.

این وکیل عالی رتبه بین المللی در گفتگو با روزنامه آلمانی تاگس اشپیگل می افزاید: این زندانیان برای زمان نامشخص در زندانها مورد بازجویی قرار گرفتند و با وجود این که شکنجه برای مامورین سیا نیز ممنوع است، اما این مامورین از فنونی استفاه می کنند که به شکنجه نزدیک و موسوم به روش های بازجویی توسعه یافته و یا حتی "شکنجه نرم" هستند.

در همین رابطه یک وکیل انگلیسی در گفتگویی فاش ساخت که آمریکا در زندان های خود در خارج از مرزهایش 27 هزار زندانی دارد.

"کلایو اسمیت" که با تلویزیون Democracynow گفتگو می کرد، گفت: تعداد زیادی زندانی مخفی وجود دارد که در زندان هایی درعراق و دیگر کشورها نگهداری می شوند.

ویلیام شولچ، مسئول بخش عفو بین الملل آمریکا نیز پس از فشار رسانه ها در یک گفتگوی خبری اعتراف کرد که آمریکا مجمع الجزایر زندانها در سراسر جهان به وجود آورده است که افراد در آنجا ناپدید می شوند و به مدت نامعلومی بدون این که شکایتی علیه آنها شده باشد نگه داشته می شوند. دستکم، از مواردی که در دست است می دانیم که دستگیرشدگان شکنجه شده، مورد تجاوز قرار گرفته و بعضاً کشته شده اند.

بنابراین به روشنی ملاحظه می شود که پیمانهای بین المللی که از سوی آمریکا نیز امضا شده و مفقود کردن انسانها و عدم اطلاع رسانی به افکار عمومی از سرنوشت آنها را ممنوع کرده به راحتی توسط این کشور خدشه دار می شود.

"دیک مارتی" که از اعضای پارلمان سوئیس بوده و از سوی شورای اروپا منصوب شده تا درباره وجود بازداشتگاههای مخفی سیا در اروپا تحقیق کند، می گوید هیچ شکی ندارد که چنین زندانهایی وجود دارد. مارتی در مصاحبه با خبرنگاران در ۱۳ ژانویه ۲۰۰۶ آمریکا را به نقض آشکار حقوق بشر متهم کرد و دولت های اروپایی را به خاطر آنچه یک واکنش انفعالی تکان دهنده در برابر این تخطی ها دانست به باد انتقاد گرفت. در تیرماه سال جاری نیز اعلام شد که به رغم ادعاهای ابتدایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر تعطیل کردن زندانهای سری منابع آگاه از موافقت دولت اوباما با تداوم فعالیت این زندانها خبر می دهند.

حضور دریادار "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک آمریکا در یکی از زندانهای مخوف

یکی از قضات دادستانی فدرال آمریکا در این باره اظهار داشت: با وجود اینکه تداوم فعالیت زندان های سری سیا، توسط افکار عمومی، رسانه های جهان و حتی برخی مقامات آمریکایی کاملا رد شده و بدنامی بسیاری برای دولت آمریکا به بار آورده است، اما دولت اوباما قصدی برای تعطیلی این زندان ها ندارد.

این در حالی است که اوباما در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود علاوه بر تعطیلی زندان گوانتانامو، شکنجه زندانیان را بطور رسمی پایان دهد. این وعده یکی از اساسی ترین موضوعات انتخاباتی اوباما را تشکیل می داد.