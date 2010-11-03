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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

دولت در هدفمندی یارانه ها به سمت پرداختهای غیر نقدی برود

دولت در هدفمندی یارانه ها به سمت پرداختهای غیر نقدی برود

یک عضو کمسیون اجتماعی مجلس گفت: در صورتی که مردم نتوانند مصرف یارانه های نقدی خود را درست مدیریت کنند دولت باید کمک های مستقیم و نقدی را کم کرده به سمت کمکهای غیر نقدی برود.

جواد صبور آغچه کندی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاستهای کلی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: مردم باید پولی که از بابت یارانه ها دریافت می کنند را برای حمل و نقل، آب، برق و گاز و جبران تورم کنترل شده هزینه کنند. 

وی تصریح کرد: مردم نباید سعی کنند هزینه های فرعی که تا کنون انجام نمی دادند را به واسطه یارانه ها انجام دهند و بعد برای جبران کسری این هزینه ها به کمیته امداد مراجعه کنند چرا که ما می خواهیم کمیته امداد کمکهای مستقیم را کمتر کند و بر توانمند سازی خانواده هایی که نیاز دارند متمرکز شود. 

وی اضافه کرد: تمام کارشناسان اقتصادی به این موضوع اذعان دارند که کشور باید بتواند مصارف خود را کمتر کرده و شکاف درآمدی بین اقشار جامعه را کاهش دهد.

نماینده مردم نیر با اشاره به نگرانی که مردم از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها دارند اظهار داشت: یک نگرانی که مردم دارند این است که دولت و مسئولین اجرایی در زمینه اطلاع رسانی محافظه کار هستند که باید گفت این موضوع به نفع مردم است و دولت قصد ندارد قبل از اینکه اینکار این قانون اجرایی شود تاثیراتش را در بازار بگذارد.

کد مطلب 1183888

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