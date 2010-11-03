به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه شامل داستانهایی است از تجربههای نویسنده از جنگ جهانی دوم که با سنت داستانگویی طنزآمیز آمریکایی همراه شده است.
کتاب "انفیهدان باگومبو" شامل 22 داستان است که عنوان برخی از آنها عبارتند از پیشنهاد با صرفه، بچه بیاستعداد، عروس دستساز، سال دومی جاهطلب، تقدیم به بابانوئل نیک گنده، مشاور بی جیره و مواجب و پسری که از دخترها فرار میکرد.
در داستان "این آقا پسر من" میخوانیم: این کارخانه سازنده بهترین پمپهای سانتریفوژ جهان بود و به مرل واکونر تعلق داشت. خود او بینانگذار کارخانه بود. تازگیها شرکت ریختهگری و قالبسازی جنرال مبلغ دو میلیون دلار به او پیشنهاد کرده بود. مرل نه شریکِ سهامداری داشت و نه پشیزی به کسی بدهکار بود. پنجاه و یک سال داشت و زنش مرده بود. یک وارث داشت؛ یک پسر. اسم پسرشان را به یاد بنجامین فرانکلین، فرانکلین گذاشته بودند.
کورت وونهگات (1922-2007) چندین رمان و مجموعه داستان در کارنامه خود دارد که از آن جمله میتوان به سلاخخانه شماره پنج، صبحانه قهرمانان، اسلپ استیک، محبوس و مجمع الجزایر گالاپاگوس اشاره کرد.
کتاب "انفیهدان باگومبو" با شمارگان 2000 نسخه در 396 صفحه و به قیمت 7000 تومان منتشر شده است.
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