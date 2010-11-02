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۱۱ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

آمادگی اتوبوسرانی پایتخت برای خدمات رسانی در مراسم 13آبان

آمادگی اتوبوسرانی پایتخت برای خدمات رسانی در مراسم 13آبان

شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اعلام کرد به مناسبت 13 آبان اتوبوسها برای انتقال مردم به محل برگزاری راهپیمایی به حالت آماده باش در می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن گرامیداشت یوم الله 13 آبان اعلام کرد: ناوگان این شرکت از ساعت 7 صبح 13آبان از میادین امام حسین (ع)، انقلاب اسلامی، آزادی، خراسان و پایانه های شهید محلاتی و خاوران آماده انتقال شهروندان به محل برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان در خیابان طالقانی است.

در پایان این مراسم نیزاتوبوسهای این شرکت شهروندان را به مبادی اولیه انتقال می دهند.

همچنین در روزهای 12 و 13 آبان ماه، اتوبوسهای خط میدان سپاه – میدان انقلاب اسلامی از سمت شرق به خیابان طالقانی مقابل لانه جاسوسی سابق، به دلیل مسدود بودن مسیر از خیابان سمیه تردد می کنند.

کد مطلب 1183906

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