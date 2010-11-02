آمادگی اتوبوسرانی پایتخت برای خدمات رسانی در مراسم 13آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضمن گرامیداشت یوم الله 13 آبان اعلام کرد: ناوگان این شرکت از ساعت 7 صبح 13آبان از میادین امام حسین (ع)، انقلاب اسلامی، آزادی، خراسان و پایانه های شهید محلاتی و خاوران آماده انتقال شهروندان به محل برگزاری راهپیمایی روز 13 آبان در خیابان طالقانی است.

در پایان این مراسم نیزاتوبوسهای این شرکت شهروندان را به مبادی اولیه انتقال می دهند.

همچنین در روزهای 12 و 13 آبان ماه، اتوبوسهای خط میدان سپاه – میدان انقلاب اسلامی از سمت شرق به خیابان طالقانی مقابل لانه جاسوسی سابق، به دلیل مسدود بودن مسیر از خیابان سمیه تردد می کنند.