به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز سه‌شنبه و در ادامه بررسی مواد دیگری از لایحه برنامه پنجم توسعه، پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد جایگزینی ماده 27 را به تصویب رساندند که بر این اساس دولت مکلف شد، تا مابه‌التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته موضوع قانون اصلاح ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه را برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل منابع عمومی و یا حساب ذخیره ارزی در قالب بودجه سنواتی حداکثر ظرف سه سال اول برنامه تامین نماید.

در تبصره این پیشنهاد جایگزین نیز دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز شد و می‌بایست معادل کمک‌های تحقق یافته آنان را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.



بر این اساس، آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز باید حداکثر ظرف دو ماه از تصویب برنامه توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد.



در مورد بحث باقی بودن واژه حساب ذخیره ارزی در این ماده، نظرات متفاوتی ارائه شد که نهایتا با اعلام لاریجانی به عنوان رئیس جلسه این واژه در پیشنهاد باقی ماند و در صورت حذف حساب ذخیره ارزی در آینده، این عبارت نیز حذف می‌شود.



تبصره 2 این پیشنهاد نیز به علت ملغی شدن قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی حذف شد.



