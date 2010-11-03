محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص جایگاه تعاونیها در برنامه پنجم توسعه و همچنین افق 1404 با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه تعاون جایگاه واقعی خود را پیدا خواهد کرد، گفت: در آن مقطع مزایای عملی تشکیل تعاونیها برای اعضا و مدیران مشخص تر خواهد شد.

وزیر تعاون اظهار داشت: در حال حاضر تعاون از بعد فرهنگی جایگاه مناسب و مطلوبی در افکار عمومی پیدا کرده است و زنجیره های نهضت تعاون از سطوح آموزشگاهی تا فارغ التحصیلان دانشگاهی و در نهایت تولیدکنندگان و ارائه کنندگان خدمات به شکل یکپارچه گسترده شده است.

عباسی در ادامه به مزایا و حمایتهای ارائه شده به تعاونیها مانند تخفیفات مالیاتی، بیمه ای، تسهیلات بانکی، آموزش و استانداردسازی اشاره کرد و بیان داشت: این موضوعات به عنوان یک رویه اجرایی عملیاتی می شوند.

وی خاطر نشان کرد: در هر حال موضوعات مطرح شده در تمام تعاونیها و حتی در بنگاههای کوچک نیز قابل اجرا بوده و مدیران این واحدها هم از آن اطلاع دارند. اجرای برنامه های حمایتی از تعاونیها هم اکنون با کمترین بوروکراسی صورت می پذیرد.

به گفته وزیر تعاون، حمایتها و پیش بینی های صورت گرفته برای بخش تعاون در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در برابر بخش های دولتی و خصوصی به روشنی مشخص است.

عباسی با اعلام اینکه اتحادیه ها نیز به تدریج جایگاه واقعی خود را پیدا خواهند کرد، اظهار داشت: از این طریق بانکهای اطلاعاتی، هدایتی و نظارتی تعاونی ها به شکلی فراگیر، لایه دار و یکپارچه راه اندازی شده و به بهره برداری می رسند.

وی در ادامه سخنانش به اهداف کمی بخش تعاون اشاره کرد و افزود: بر اساس سرفصل امور اقتصادی، توسعه بخش تعاون با هدف توانمدسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون باید به 25 درصد از کل اقتصاد کشور برسد.

وزیر تعاون همچنین از تحقق 40 درصد از اشتغال جدید در کشور به صورت تعاونی اشاره کرد و بیان داشت: انجام 35 درصد متوسط سرمایه گذاری ثابت جدید کشور در بخش تعاون و به عضویت درآمدن 75 درصد کل جمعیت بالای 15سال در تعاونیها، از اهداف کمی بخش تعاون محسوب می شود.