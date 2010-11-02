انشعاب آب 130 واحد مسکونی در کرج قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داود صادقی در این خصوص گفت: این انشعاب‌های غیرمجاز با تلاش نیروهای واحد قطع و وصل آبفای کرج شناسایی شده و برای تبدیل 28 انشعاب غیرمجاز به انشعاب مجاز، مبلغ 941 میلیون ریال بعنوان حق انشعاب قبض صادر شده است که مبلغ 338 میلیون ریال آن از سوی دارندگان این انشعاب‌ها به آبفای کرج پرداخت شده است. وی افزود: طی دو سال اخیر 674 انشعاب غیرمجاز در کرج شناسایی و تعداد 283 مورد آن به مجاز تبدیل شده و بقیه قطع شده است که 1150 واحد مسکونی از آنها استفاده می‌کردند.

صادقی گفت: ادامه عملیات احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهر مهدی‌آباد ساوجبلاغ با برآورد هزینه 24 میلیارد ریال آغاز شد.

احداث تصفیه‌خانه فاضلاب ساوجبلاغ آغاز شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران با اعلام این خبر گفت: از تیرماه سال جاری ادامه عملیات اجرایی تصفیه‌خانه فاضلاب مهدی‌آباد از توابع شهرستان ساوجبلاغ با ظرفیت 7500 مترمکعب در روز آغاز شده است.

مهندس حسین نوری افزود: شرکت آبفای غرب استان تهران این تصفیه‌خانه را در حالی از آبفای روستایی استان تهران تحویل گرفت که حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشت و هیچ یک از سازه‌های اجراشده آن، قابل بهره‌برداری نبود.

وی گفت: درواقع در اواخر سال 85، عملیات اجرایی آن با هزینه‌ای بالغ بر 9.8 میلیارد ریال توسط شرکت آبفای روستایی آغاز و در سال 1388 با پیشرفت فیزیکی 20 درصد تحویل شرکت آبفای غرب استان تهران شد و در مهرماه سال 88 پس از تغییر وضعیت این منطقه از روستا به شهر به آبفای غرب استان تهران تحویل شد.

وی توضیح داد: به دلیل بالا بودن سطح آب زیرزمینی و نامناسب بودن بافت خاک مهدی آباد، فاضلاب‌های خانگی به راحتی در چاه‌های جذبی نفوذ نمی‌کند، به همین دلیل ساکنان آن با مشکلات دفع فاضلاب و مسایل بهداشتی مواجه هستند.

نوری جمعیت زیرپوشش این تصفیه‌خانه را در افق سال 1415 نزدیک به 50 هزار نفر عنوان کرد و افزود: این تصفیه‌خانه با فرایند "لجن فعال متعارف" طراحی شده و ساخت آن در مدت 30 ماه به اتمام می‌رسد و باتوجه به اینکه بیش از 17 کیلومتر از شبکه فاضلاب مهدی‌آباد اجرا شده است، پس از تکمیل این تصفیه‌خانه و رفع نواقص موجود در شبکه، در اواخر سال 92 به بهره‌برداری می‌رسد.



اصلاح شبکه و انشعاب‌ای آب طالقان آغاز شد



رئیس اداره آبفای طالقان گفت: عملیات اصلاح شبکه و انشعاب های آب محدوده شرقی شهر طالقان با برآورد هزینه اولیه 140 میلیون تومان آغاز شد.

علی‌محمد شورگشتی با اعلام این خبر گفت: به منظور تامین فشار مناسب و جلوگیری از هدرروی آب از شبکه‌های فرسوده در محدوده شرق شهر طالقان، عملیات اصلاح شبکه به طول 3000 متر با لوله‌هایی به اقطار 75، 90 و 160 میلی‌متر از جنس پلی‌اتیلن آغاز شد.

وی افزود: همچنین عملیات اصلاح 500 فقره انشعاب در این محدوده نیز آغاز شده است تا وضعیت شبکه و انشعاب ساکنان این محدوده از شهر طالقان به طور کلی بهبود یابد و موجب جلب رضایت مشترکان شود.



آب شرب شهر کوهسار با ایجاد تاسیسات جدید تامین شد



رئیس اداره آبفای کوهسار گفت: با حفر یک حلقه چاه آب جدید و اجرای 6670 متر لوله‌گذاری کمبود آب در شهر کوهسار از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ با مجموع هزینه 6 میلیارد ریال تامین شد.

بهرام صادق کمالی با بیان این خبر اظهار داشت: به منظور تامین و جبران کمبود آب شهر کوهساراز شهرستان ساوجبلاغ، یک حلقه چاه به عمق 200 متر و آبدهی 30 لیتر در ثانیه بعنوان چاه شماره شش این شهر حفر و وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: برای انتقال آب استحصالی از این چاه به مخزن ذخیره آب «قلعه» حدود 6000 متر خطوط لوله به قطر 250 میلی‌متر از جنس چدن داکتیل اجرا شد و به این ترتیب مشکل کمبود آب ساکنان رفع و رضایت مشترکان جلب شد همچنین برای تامین آب مناطق شمالی شهر کوهسار حدود 670 متر لوله‌گذاری به قطر 200 میلی‌متر با لوله‌هایی از جنس پلی‌اتیلن از مخزن قلعه اجرا شد.

کمالی خاطرنشان کرد: شهر کوهسار دارای پنج حلقه چاه با مجموع آبدهی 90 لیتر در ثانیه و 1700 مترمکعب حجم مخازن ذخیره آب و 3200 مشترک است.