قرآن ديجيتالي در نمايشگاه كتاب فرانكفورت به نمايش در مي آيد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر"، موسسه فرهنگ اسلامي ليختن اشتاين(TIF) روز چهارشنبه 16 مهر ماه 24 صفحه از اين شاهكار قرآن كريم را كه نمي توان براي آن قيمت تعيين كرد، به شكلي بسيار باشكوه و ديجيتال براي اولين بار به نمايش مي گذارد.

اين پروژه با همكاري شركت " تراديجيتال" آلمان انجام شده كه در زمينه انتشارات الكترونيكي و تكنولوژيهاي حفاظتي فعاليت دارد. "شيخ علي گاما" پيشواي مصري از اين پروژه در بزرگترين غرفه اين نمايشگاه كه به عرب ها اختصاص دارد پرده برداري مي كند .



نوح عبدالختوا، مدير هنري شركت " تراديجيتال" در يك كنفرانس خبري كه روز دوشنبه در قاهره برگزار شد گفت : اين پروژه پس از سه سال كار مدام و سخت آماده شد.

شركت تراديجيتال در يك مقاله خبري كه براي سايت اسلام آن لاين فرستاده بود گفت : تصاوير ديجيتالي كه در اين قرآن وجود دارد بر اساس نسخه هاي خطي است كه در كتابخانه ملي دارالكتاب قاهره وجود داشت.

شكل ديجيتالي قرآن تنوع طرح را با امكانات هنري بسيار زياد در اختيار مخاطب قرار مي دهد. اين دست نوشته ها با آخرين تكنولوژي در تايپ و چاپ ديجيتالي شده تا بتوان در سراسر دنيا به صورت لوحهاي فشرده و در اينترنت مورد استفاده قرار گيرد.



سازمان مستقل موسسه فرهنگ اسلامي ليختن اشتاين همچنين قصد دارد در اين نمايشگاه اثر " خطاطي با شكوه قرآن كريم" را كه در انتشارات دكتر "مارتين لينگ" به چاپ رسيده به نمايش عموم بگذارند. "لينگ" چندين مجموعه عكس هاي ديجيتالي را كه از شاهكارهاي عصر مملوك تهيه شده را به مخاطبان عرضه مي كند.

دنياي اسلام امسال به صورت ميهمان در نمايشگاه كتاب فرانكفورت شركت كرده است. اين نمايشگاه در صنعت جهاني چاپ از بزرگترين گردهم آيي ها به شمار مي رود و حضور در اين نمايشگاه باعث مي شود، جهان اسلام بتواند فرهنگ و ادبيات خود را، با هدف گسترش و تسهيل گفت و گو ميان غرب و اسلام، به جامعه بين المللي ارائه كند.

