به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ابوالفضل یعقوبی با اعلام خبر فوق افزود: دومین چاه فلمن (دهانه گشاد) طالقان در منطقه کولج به عمق 15 متر حدود 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با آب تولیدی آن نیاز آبی ساکنان منطقه کولج طالقان مرتفع می‌شود. همچنین دو حلقه چاه در منطقه رزکان کرج به عمق 220 و 225 متر حفر شده است که یکی از آنهادر مرحله آزمایش پمپاژ است.

وی ادامه داد: حفر چاه در شهرک لاله حصارک به عمق 204 متر و شهرک حضرت ابوالفضل فردیس (شماره2) به عمق 250 متر به ترتیب دارای 90 و 50 درصد پیشرفت فیزیکی است. همچنین حفر یک حلقه چاه در شهر تنکمان نظرآباد که به تازگی از آبفای روستایی به شهری تغییر وضعیت داده است، به اتمام رسید.

یعقوبی برنامه پیش‌بینی شده حفر و تجهیز چاه در سال 89 را 18 حلقه عنوان کرد و گفت: در شش ماه نخست امسال تعداد 12 حلقه چاه در شهرهای مختلف استان البرز حفر شده است که معادل تحقق 67 درصد از برنامه سالانه در این بخش بوده است.

وی گفت: در حال حاضر تعداد 338 حلقه چاه با مجموع آبدهی 804 هزار مترمکعب در روز در استان البرز بطور فعال در مدار بهره‌بردای قرار دارد.



84 درصد مشترکان استان البرز آب ‌بهای خود را غیرحضوری پرداخت کردند

سرپرست معاونت در آمد و مشترکین شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران گفت: بیش از 84 درصد شهروندان و مشترکان آب دراستان البرز هزینه قبض آب‌بهای خود را در شهریور ماه امسال بصورت الکترونیکی و غیرحضوری پرداخت کردند.

داود رهنما نسب با اعلام این مطلب گفت: در شهریور ماه امسال از بین 122 هزار و 266 قبض پرداخت شده از سوی مشترکان، تعداد 103 هزار و 102 قبض آب‌بها با روش‌های مختلف پرداخت غیرحضوری از سوی مشترکان به شعبه‌های بانکی واریز شده است و در همین حال 7/15 درصد نیز بصورت حضوری پرداخته‌اند.

وی افزود: توجه مشترکان به مزایای استفاده از پرداخت‌های الکترونیکی در قبض آب‌بها روند مثبتی داشته است. بطوری که پرداخت‌های الکترونیکی مشترکان از فروردین تا شهریور ماه سال جاری از 78 درصد به 84.3 درصد رسیده است.

رهنما بیان کرد: میانگین پرداخت‌های غیرحضوری در شش ماه نخست امسال 83 درصد بوده است که شامل پرداخت ازطریق خودپردازها با 28.3درصد، تلفنبانک 16.7 درصد، اینترنت 14.7 درصد، پایانه فروش 22.8 درصد و پیامک 0.73 درصد است.



سامانه پیام کوتاه آب و فاضلاب استان البرز راه اندازی شد

در راستای گسترش ارتباطات الکترونیک و افزایش راه های ارتباط دو طرفه شهروندان با آبفای استان البرز سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه دفتر روابط عمومی آبفا در مهر ماه 1389 راه اندازی شد.

علی لرستانی مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اعلام این خبر اظهار داشت: سامانه پیام کوتاه با تفکر توسعه ارتباطات الکترونیک بین همکاران، سازمان ها،ادارات ،ارگان ها و مشترکان از یکسو و شرکت آب و فاضلاب استان البرز از سوی دیگر راه اندازی شده است.

وی افزود: با استفاده از این سامانه،اطلاع رسانی به موقع وسریع ، تسهیل در ارتباط با مشترکان و کارکنان شرکت،دریافت به موقع نظرات و شکایات مشترکان در خصوص خدمات آبفا، انجام نظر سنجی ، برگزاری انواع مسابقات در راستای ارتقای فرهنگ مصرف بهینه آب و نیز ارسال پیام کوتاه به تفکیک نوع مخاطبان را میسر خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان البرز توضیح داد: سامانه پیام کوتاه این شرکت با شماره 30007122 به صورت شبانه روزی برای دریافت نظرها، پیشنهادها و شکایت های کارکنان و مشترکان راه اندازی شده است.

به این ترتیب که بلافاصله پس از دریافت نظرها و مشکلات شهروندان و نیز کارکنان شرکت، موضوع از طریق روابط عمومی پیگیری شده ودر صورت نیازبلافاصله از طریق همین سامانه پاسخ لازم به شهروندان یا کارکنان داده خواهد شد.