صدور اخطاریه برای سه هزار و 30 واحد مسکونی تجاری کرج

حسین عطایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: تعداد 16 باب واحد صنفی، تجاری و دکه مطبوعاتی نیز طی یکماه گذشته به دلیل عدم توجه مفاد اخطاریه ها پلمپ شدند.

وی خواستار واریز به موقع عوارض و بدهی های معوقه شهروندان به شهرداری کرج شد و گفت: وصول به موقع مطالبات شهرداری، نقش اساسی در تامین اعتبارات و هزینه های ساخت طرحهای عمرانی و خدماتی دراین کلانشهر دارد.

عطایی با اشاره به طرحها و پروژه های عمرانی در دست اقدام شهرداری کرج در مناطق دهگانه، اجرای این پروژه های را نیازمند تامین اعتبارات و همکاری مردم با مدیریت شهری دانست.

وصول بیش از پنج میلیارد ریال مطالبات شهرداری کرج

مدیر کنترل و نظارت شهرداری کرج از وصول پنج میلیارد و 844 میلیون ریال مطالبات شهرداری کرج در مهر ماه سالجاری خبر داد.

وی افزود: برای وصول این مطالبات 585 فقره اخطاریه صادر و ابلاغ شده است.

عطایی عنوان کرد: این مبلغ از محل عوارض صنفی تجاری و جریمه کمیسیون ماده صد به حساب شهرداری در مرکز و مناطق دهگانه واریز شده است.