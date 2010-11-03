به گزارش خبرنگار مهر در مشگین شهر، یونس اسدی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اسلامی بخش مرکزی این شهرستان اظهار داشت: این میزان اعتبار در سفر سوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان محقق شده است.

وی اضافه کرد: با اختصاص این میزان اعتبار زمینه توسعه بزرگراه مشگین شهر ـ اردبیل و جاده مشگین شهر - سراب فراهم خواهد شد.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس اجرای این طرحها را موجب رضایت مندی مردم این منطقه دانست و افزود: هم اکنون عملیات اجرایی بزرگراه های در دست احداث مشگین شهر مطلوب بوده اما تسریع در روند اجرایی این طرحها ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه راه های اصلی و شریانی این شهرستان تصریح کرد: با انتخاب جاده ارتباطی مشگین شهر ـ اهر از سوی وزارت راه به عنوان یکی از محورهای شریانی کشور، پیش بینی می شود که اعتبارات قابل ملاحظه ای برای بهسازی این جاده اختصاص یابد.

اسدی خواستار پیگیری و جذب سریع این اعتبارات از سوی دستگاه های ذیربط شد و ابراز داشت: طرح توسعه راه های روستایی و اصلی شهرستان مشگین شهر جزو اولویت هایی است که باید مدنظر و ملاک قرار گیرد.

وی در پایان با بیان اینکه در سفر اخیر هیئت دولت به اردبیل اعتبارات ویژه ای نیز برای بهسازی و توسعه راه های روستایی استان و ارتقای شاخصهای آن در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: بی شک با جذب کامل این اعتبارات در زمان مناسب، شاهد تحول اساسی در زمینه راه های این شهرستان و استان خواهیم بود.

