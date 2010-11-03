موافقت ضمنی ترکیه با سپر موشکی ناتو/ مخالفت آنکارا با تهدید خواندن ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وال استریت ژورنال طی گزارشی نوشت: احمد داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه اخیرا اعلام کرده که کشورش در مقابل تدابیر حفاظتی و امنیتی پیمان آتلانتیک شمالی "ناتو" مخالفتی نمی کند.

داوود اوغلو همچنین گفته است: ناتو می تواند سیستم دفاعی را توسعه دهد، البته مشروط به اینکه مخاطرات امنیتی آن را نیز در نظر داشته باشد و ترکیه با آن مخالفت نمی ورزد.

البته هنوز مشخص نیست که ترکیه موافق استقرار رادارهای اصلی ناتو درخاک خود باشد. قرار است روز 15 نوامبر سال جاری 28 کشور عضو ناتو که ترکیه یکی از آنها می باشد در لیسبون اجلاسی داشته باشند و در آنجا راجع به بود یا نبود سیستم دفاعی موشکی مذاکره کنند. تمامی تصمیمات ناتو بطور دسته جمعی اتخاذ می شود و هر یک از اعضاء می توانند آن را رد یا "وتو" کنند.

اوغلو گفت که ترکیه به عنوان عضو ناتو موظف است در راستای حفظ و ایجاد امنیت باقی اعضای ناتو کوشا باشد.

وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد ترکیه به خود اجازه نخواهد داد در خط مقدم درگیریها باشد، چرا که در زمان جنگ سرد، ترکیه عموما در خط مقدم فعال بود. ترکیه تهدیدی از سوی کشورهای منطقه از جمله ایران، روسیه و سوریه احساس نمی کند لذا بهتر است ناتو تلاش نکند چنین ذهنیتی را به ما تحمیل کند.

به گفته سیاستمداران و تحلیلگران ترکیه در قبال پیشنهاد پوشش دفاعی ناتو در وضع بسیار سختی قرار گرفته چرا که اگر بخواهد با آن مخالفت بورزد و آن را قبول نکند آن وقت می بایست با عصبانیت آمریکا و اعضای ناتو مواجه باشد و درصورت پذیرفتن می بایست عصبانیت ایران را پیش رو داشته باشد، ایران که علاوه بر همسایه بودن تامین کننده بخش اعظم انرژی ترکیه است.

عمدتا ناتو آمریکا هدف سپر موشکی را ایران اعلام می کنند، ولی متخصصین امر معتقدند در مذاکراتی که میان آنکارا و واشنگتن وجود داشته دولتمردان ترکیه از آمریکائیها خواسته اند که در هیچیک از نوشتارهای ناتو نامی از ایران به عنوان تهدید بکار گرفته نشود. از سوی دیگر ترکیه از این نگران است که روابط دوستانه اش با مسکو تخریب شود چرا که روسها از زمان دولت بوش با نصب پوشش های مشابه مخالف بوده اند.

ترکیه همواره سعی داشته در میان اختلافات موجود بین تهران و واشنگتن مبنی بر اینکه نیات و اهداف هسته ای ایران تسلیحاتی است، جانب بی طرفی را اتخاذ کند.

ترکیه در گذشته روابط خیلی خوبی با تمامی همسایگان خود نداشته است اما امروزه از روابط بسیار حسنه ای با همسایگان خود برخوردار است. بسیاری نزدیکی ایران و ترکیه را بدین علت می دانند که دولت اردوغان یک دولت اسلامگرا است.

ترکیه به اتفاق برزیل به اعمال تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن گذشته رای منفی داد. بسیاری از تحلیلگران می گویند دولت اردوغان تغییر موضع داده و از غرب دل کنده و به سمت دیگری رفته است. دولت ترکیه این موضوع را بی اساس توصیف کرده است.