به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، "ماساهورا کونو" سفیر ژاپن در مسکو در اقدامی اعتراضی خاک روسیه را ترک می کند.

"آکیرا ایمامورا" سخنگوی سفارت ژاپن در مسکو با اشاره به سفر اخیر مدودف به جزایر کوریل گفت: آقای سفیرتا زمان مشخص شدن دلایل سفر رئیس جمهوری روسیه به جزیره کوناشیری (یکی از چهار جزیره واقع در منطقه کوریل) به زودی مسکو را ترک می کند.

به گفته وی زمان بازگشت سفیر ژاپن به مسکو هنوز اعلام نشده است. بر این اساس کونو در پی فراخوانی از سوی وزارت خارجه ژاپن بصورت موقت به کشورش باز می گردد. "سیجی مائه هرا" وزیر خارجه ژاپن در اعتراض به سفر مدودف به جزایر مورد مناقشه توکیو و مسکو سفیر این کشور در روسیه را فراخوانده است.

این در حالی است که تصمیم ژاپن با انتقاد شدید کمیته روابط خارجی دومای روسیه روبرو شده است. "کنستانتین کوساچیوف" رئیس این کمیته از این اقدام توکیو به عنوان یک اشتباه سیاسی یاد کرده است.

گفتنی است جزایر کوریل بین شبه جزیره کامچاتکا در شرق روسیه و شمالی ترین نقطه ژاپن در نزدیک جزیره هوکایدو واقع شده است. روسیه این جزایر را که از سال 1945 تصرف کرده جزو قلمرو خود می داند.