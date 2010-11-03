آخرین وضعیت مسکن مهر در استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا دیهیمی شامگاه چهارشنبه در شورای مسکن استان فارس گفت: مسکن مهر در فارس سه قسمت است که شامل صدرا، مسکن شهرسازی و بنیاد مسکن است که این ارگانها نیز با توجه به ابلاغ سهمیه 53 هزار واحدی مسکن مهر به استان اقدامات خود را انجام می دهند.

وی ادامه داد: در کنار سهمیه ابلاغ شده گروهی نیز به صورت شخصی ساز اقدام به استفاده از این طرح کردند که با توجه به این افراد تعداد 70 هزار و 877 پروانه ساختمانی مسکن مهر در فارس صادر شده که از این تعداد 61 هزار و 441 واحد مرحله پی سازی را تمام کرده و از این تعداد 26 هزارو 103 واحد نیز مرحله اسکلت بندی را به اتمام رساندند.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس تصریح کرد: پس از طی کردن مرحله اسکلت بندی 21 هزار و 304 واحد مسکونی سقف زنی شده که از این تعداد نیز 11 هزار و 830 واحد مرحله سفت کاری را به اتمام رساندند و از میان آنها سه هزار و 237 واحد نیز در مرحله نازک کاری قرار دارند.

دیهیمی یادآور شد: روند عملیات اجرایی مسکن مهر فارس با سرعت در حال انجام است و با همکاری بانکها به خصوص بانک مسکن کمترین مشکلی در بحث ارایه تسهیلات وجود ندارد.