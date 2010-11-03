به گزارش خبرنگار مهر در قزوین رضا معممی مقدم سه شنبه شب در حاشیه سفر به استان قزوین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آسیبهای اجتماعی در کل کشور قابل رصد است و اطلاعات آسیبهای اجتماعی در بانک پایگاه داده‌های دینی وجود دارد و متولیان امر از این آمارها می توانند استفاده ‌کنند.

وی افزود: اداره کل فرهنگی، فعالیتهای مختلفی دارد که بیشتر این فعالیت‌ها بر محور گفتمان دینی و تقویت پایگاه‌های اوقات فراغت است و در این زمینه بوستان‌های معرفت، هفته‌های فرهنگی جوان، حمایت از ائمه جماعات دستگاه‌های دولتی و تغذیه فکری آنها در کنار راه‌ اندازی جمعیت بانوان فرهیخته مورد توجه جدی سازمان قرار گرفته است.

معممی مقدم تصریح کرد: حجم عملیات قابل پیش‌بینی در حوزه گفتمانهای دینی در سال 89 بالغ بر 9 هزار مورد و راه ‌اندازی پنج هزار و500 پایگاه اوقات فراغت و استمرار یک‌هزار و 500 هفته فرهنگی است همچنین حمایت از وجود سه هزار نفر از ائمه جماعت دستگاه‌ها‌ی دولتی، شناساسی و جذب و برنامه ‌ریزی برای یک ‌هزار و 200 نفر از بانوان فعال فرهنگی از برنامه های دیگر است که امسال اجرایی می شود.

وی گفت: در کنار برگزاری سه هزار مراسم مناسبت ملی و دینی و نیز راه‌ اندازی 30 جشنواره پیوست فرهنگی در اولویت برنامه‌های فرهنگی این اداره کل قرار دارد.

معاون اداره کل فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور یادآور شد: راهبرد حفظ هویت اسلامی، ایرانی، مقابله رسانه ‌ای، بالا بردن سواد رسانه‌ ای به طور جدی مورد توجه مسئولان سازمان قرار دارد زیرا فضای مجازی دشمن در خدمت جنگ نرم و براندازی نرم قرار دارد و لذا ما هم مأموریت‌های خود را به طور جدی دنبال می کنیم و با تشکیل جبهه فرهنگ انقلاب اسلامی با راهبرد افزایش مدیریت تعامل با سایر دستگاه‌ها در برنامه به مقابله با این ترفند خواهیم پرداخت.

معممی مقدم یادآور شد: پیوست فرهنگی ناظر بر ایجاد رویکردهای فرهنگی در همه دستگاه‌ها حتی دستگاه‌های غیرفرهنگی است تا بسیاری از کمبودها و غفلت در حوزه فرهنگی را با تخصیص اعتبار برطرف کنیم.

وی تأکید کرد: به عنوان مثال امروز مسکن مهر به سرعت کلید می‌خورد ولی در کدام یک از پروژه های مسکن مهر مسجد ساخته شده است و پنج سال بعد که یادشان می‌افتد، در بدترین نقطه یک دیوار ‌به اسم مسجد بالا می‌رود، از همین رو پیوست فرهنگی به دنبال مکان‌های فرهنگی و کانونهای فرهنگی است تا با توجه به نیاز مردم آنها را ایجاد کند تا در آینده با مشکلات خاص این حوزه مواجه نشویم.