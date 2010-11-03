یک سوم بذر سویای گلستان در گرگان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نقی اسدی شامگاه سه شنبه در همایش یازدهمین روز نهال و بذر در گرگان افزود: بذر اساس تولید مواد غذایی و دارای نقشی غیرقابل انکار است و می توان گفت نقش تعیین کننده ای در تغذیه انسان دارد.

وی اظهار داشت: تولید دانه، بنیاد کشاورزی را تشکیل می دهد و بشر بر اساس کشت غلات یکجانشینی گزید و کوچ نشینی را حذف کرد و حذف غلات از زندگی بشر غیرقابل تصور است.

وی با بیان اینکه سه اتحادیه در شهرستانهای گنبد، کلاله و مینودشت فعالیت دارند و گفت: یک سوم بذر مورد نیاز استان از سوی این اتحادیه ها تولید می شود.

وی خاطرنشان کرد: افزایش تولید بذر گندم از برنامه های جاری این سازمان است و در این زمینه برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است.

اسدی بیان داشت: تاکنون توجه ویژه ای به تولید بذر غلات در استان شده است و سعی می شود تا بذر مورد نیاز منطقه در استان تولید شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان گفت: باید مکانیزمی تهیه شود تا نیاز واقعی بذر استان پیش بینی شود و همه کشاورزان بتوانند از بذرهای لیبل دار استفاده کنند.



