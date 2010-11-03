به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسی الرضا بخشی شامگاه سه شنبه در کمیته ستاد سوخت استان افزود: علاوه بر این در روستاهای پرجمعیت و پرتردد، ایستگاه های سی ان جی احداث می شود.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح نیازمند توجه و تلاش و همکاری بیشتر دستگاه های مربوطه و دهیاران و روستائیان است.

معاون امور عمرانی استاندار گلستان نیز بر لزوم تشکیل کمیته های شهرستانی برای هدفمندی سوخت حمل و نقل تاکید کرد.

عبدالرضا دابود با بیان اینکه در بخش حمل و نقل باید منطقه ای تصمیم گیری شود، افزود: به فرمانداران ابلاغ شد تا کمیته های شهرستانی سوخت را تشکیل دهند، زیرا رصد دقیقتر و اجرای برنامه های پیش بینی شده از جمله مزایای تشکیل این کمیته هاست.

مدیرکل حمل و نقل و پااینه های گلستان نیز گفت: کار کارشناسی درباره کمیته های حمل و نقل بار و مسافر در استان زا چهارماه قبل تشکیل و بررسی شد.

علی لطفی افزود: مجموع نظرات اعضای سوخت و حمل و نقل در کمیته کارشناسی شده منظور شده است.