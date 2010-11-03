گلستان رتبه 24 کشاورزی کشور را داراست

رمضانعلی جعفری در نشست کارشناسان تحقیقات کشاورزی استان در گرگان افزود: از نظر مساحت کشت گندم بیشترین سطح زیر کشت و از نظر حجمی از بیشتر استانها میزان تولید بالایی داریم.

وی اظهار داشت: 92 نوع محصول در استان تولید می شود و هر کدام ظرفیت و جایگاه خود را دارد و دست استان از این نظر پر است.

وی افزود: از نظر کیفی هم بهترین شرایط تولیدی را داریم به عنوان مثال گندم و در زمینه محصولات باغی با آنکه هنوز در مرحله مقایسه نیستیم اما نزدیک به 200 هزار تن محصولات و 37 هزار هکتار محصولات باغی و 20 هزار هکتار زیتون داریم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان بیان داشت: روغن زیتون استان در رقابت با روغن زیتونهای خارجی وضعیت بهتری دارد.

وی در ادامه گفت: در تولید نهالهای متفاوت مانند زیتون و گردو و فندق توانایی خاصی پیدا کرده ایم.

جعفری گفت: استان گلستان به عنوان استانی که حجم و کیفیت تولیدش بالاست ما را موظف می کند به دنبال ارتقاء آن باشیم.

