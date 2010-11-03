16 انفجار همزمان در بغداد/ افزایش قربانیان به 464 نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، بغداد شب گذشته بار دیگر شاهد انفجارهای خونین بود. در محله های مختلف این شهر که اغلب ساکنان آن را شیعیان تشکیل می دهند 16 انفجار همزمان رخ داد.

بنا بر اعلام منابع امنیتی عراق این انفجارها که به وسیله خودروهای بمبگذاری شده و خمپاره ها رخ داد در محله های "یرموک"، "الحسینیه"، "الکاظمیه"، "الشعب"، "العامل"، "اور"، "الجهاد"، "ابودشیر"، "السیدیه"، "الشعله" و "الامین" به وقوع پیوست.

این انفجارها در محل تجمع مردم، رستوران ها و مناطق پرتردد روی داده است و هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است.

هر چند آمار قربانیان این انفجارها متناقض است اما "صالح مهدی الحسناوی" وزیر بهداشت عراق در این رابطه اعلام کرده است: در این انفجارها دستکم 84 نفر کشته و 380 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته وی 80 درصد زخمی ها پس از درمان از بیمارستان ها مرخص شده اند.

همچنین خیابان های منتهی به محل های انفجار بسته شدند. این حملات تروریستی پس از آن صورت می گیرد که احزاب و گروه های سیاسی مختلف اخیرا مخالفت خود را با دعوت پادشاه عربستان از آنها برای برگزاری نشستی در شهر ریاض به منظور بررسی روند تشکیل دولت عراق رد کردند و این اقدام سعودی را نوعی دخالت در امور داخلی کشورشان توصیف کرد.

این سلسله انفجارها در حالی رخ داد که بغداد اخیرا شاهد یک عملیات گروگان گیری خونین توسط عناصر القاعده بود.

شماری از افراد مسلح وابسته به شبکه تروریستی القاعده یکشنبه شب به منظور سرقت از بازار بورس بغداد در منطقه "الکراده" به این منطقه حمله کردند که پس از واکنش نیروهای امینتی عراق ناگزیر به فرار شدند.

افراد مسلح پس از ناکامی و هنگام فرار از دست نیروهای امنیتی عراق به کلیسای "سیده النجات" در نزدیکی بازار بورس بغداد یورش بردند و ده ها نفر از حاضران در کلیسا را که در حال برپایی مراسم مذهبی بودند به گروگان گرفتند.

در جریان این گروگان گیری که دو ساعت به طول انجامید 123 نفر کشته و زخمی شدند.

به نظر می رسد تاخیر هشت ماهه در تشکیل دولت جدید عراق یک خلا امنیتی را در این کشور به وجود آورده است و عراق را به جولانگاهی برای تروریست ها تبدیل کرده است.