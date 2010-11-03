عاملان حمله به کلیسای بغداد درپی برانگیختن آتش فتنه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط مصر، "محمد رفاعه الطهطاوی" سخنگوی احمد الطیب اظهار داشت: شیخ الازهر با کمال تاسف و اندوه فراوان خبر حمله افراد مسلح به یکی از مکان های عبادی برادران مسیحی در عراق را دریافت کرد.

وی خاطرنشان کرد: اسلام آزادی عبادت را تضمین و حمله به کلیساهای مسیحیان را حرام کرده است. سخنگوی شیخ الازهر حمله به کلیسای بغداد که منجر به قربانی شدن شمار زیادی از افراد بی گناه شد را محکوم و اعلام کرد: اسلام و مسلمانان از انجام چنین اقداماتی که آبروی مسلمانان را خدشه دار می کند و برخلاف شریعت اسلام است مبرا می باشند و اقدام جنایتکارانه علیه غیرنظامیان بدون هرگونه تبعیض را نمی پذیرند.

وی درباره تهدید شبکه تروریستی القاعده مبنی بر هدف قرار دادن کلیساهای مصر گفت: این امر از نظر ما مردود است و آن را به شدت محکوم می کنیم. این موضوع تنها به نفع کسانی است که خواهان برافروختن آتش فتنه داخلی و خدشه وارد کردن به وحدت ملی مصر هستند اما ما اطمینان داریم که این تهدیدات بر امنیت مصر و مسیحیان و کلیساها و عبادتگاه های آنها تاثیری نخواهد گذاشت.

شیخ الازهر از جهان عرب و اسلام خواست که با اتحاد خود در برابر چنین توطئه هایی که امنیت و ثبات آنها را هدف قرار داده است مقابله کنند.

خاطرنشان می شود شماری از افراد مسلح وابسته به شبکه تروریستی القاعده یکشنبه شب به منظور سرقت از بازار بورس بغداد در منطقه "الکراده" به این منطقه حمله کردند که پس از واکنش نیروهای امینتی عراق ناگزیر به فرار شدند.

افراد مسلح پس از ناکامی و هنگام فرار از دست نیروهای امنیتی عراق به کلیسای "سیده النجات" در نزدیکی بازار بورس بغداد یورش بردند و ده ها نفر از حاضران در کلیسا را که در حال برپایی مراسم مذهبی بودند به گروگان گرفتند.

در جریان این گروگان گیری که دو ساعت به طول انجامید 123 نفر کشته و زخمی شدند.