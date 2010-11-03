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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۰۰

برای حضور در بازی‌های آسیایی؛

میرزایی به عضویت تیم ملی کشتی آزاد درآمد/ ابهام در وزن 55 کیلوگرم

میرزایی به عضویت تیم ملی کشتی آزاد درآمد/ ابهام در وزن 55 کیلوگرم

جمال میرزایی به عنوان ملی‌پوش وزن 84 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در بازی‌های آسیایی گوانگجو معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان اعلام کرد با توجه به برگزاری مسابقه انتخابی در وزن 84 کیلوگرم و پیروزی جمال میرزایی بر تمامی مدعیان این وزن و نیز بررسی‌های صورت گرفته در چند روز اخیر این کشتی گیر همدانی را به عنوان ملی پوش وزن پنجم تیم ایران در بازی‌های آسیایی گوانگجو انتخاب کرده است.

به این ترتیب احسان لشگری ملی پوش تیم ایران در رقابت‌های جهانی مسکو عملا شانس حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو را از دست داد.

کادرفنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان اعلام کرده است، هنوز در مورد ملی پوش وزن 55 کیلوگرم از میان حسن رحیمی و عباس دباغی به جمع بندی نرسیده و برای اعلام ملی پوش این وزن با توجه به مصدومیت رحیمی نیاز به بررسی و زمان بیشتری دارد.

پیش از این سعید احمدی (60 کیلوگرم)، مهدی تقوی (66 کیلوگرم)، صادق گودرزی (74 کیلوگرم)، رضا یزدانی (96 کیلوگرم) و فردین معصومی (120 کیلوگرم) به عنوان ملی پوشان آزادکار تیم ایران به منظور حضور در بازی‌های آسیایی گوانگجو معرفی شده بودند.

رقابت‌های کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو طی روزهای 30 آبان‌ماه تا 5 آذرماه برگزار می شود.

کد مطلب 1183979

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