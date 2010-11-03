شریفی میهمان ویژه ورزشگاه آبادان

به گزارش خبرنگار مهر در آبادان، دیدار این دو تیم از سری رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه ساعت 15 و 30 دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان انجام می شود.

پیش فروش بلیتهای این بازی از روز سه شنبه این هفته در باجه های فروش بلیت در ورزشگاه تختی آبادان آغاز شده و قرار است هفت هزار قطعه بلیت با قیمت دوهزار تومان عرضه شود.



مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به عنوان میهمان ویژه این بازی را نزدیک مشاهده خواهد کرد به همین دلیل شیوه اداره این بازی و رفتار تماشاگران برای نفتی از اهمیت فراوانی برخوردار است چراکه صنعت نفت به علت برخی رفتارهای تماشاگران خود به حکم این کمیته قرار بود بازی خود در برابر استقلال را بدون حضور تماشاگر برگزار کند.



البته این حکم با پیگیریهای باشگاه صنعت نفت آبادان لغو شد تا نفتیها بتوانند از نزدیک این بازی را نظاره گر باشند و این در حالیست که چند روز قبل تماشاگران نفت با امضای نامه ای از شریفی به علت لغو حکم محرومیت هواداران از حضور در بازی برابر استقلال تهران تقدیر کردند.



از سویی دیگر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به علت تخلف هوادارانش در بازی پلی آف فصل قبل رقابتهای لیگ دسته اول در برابر تیم داماش گیلان دو بازی نخست لیگ برتر را بدون تماشاگر برگزار کرد.



صنعت نفت که امسال به رقابتهای لیگ برتر صعود کرده تاکنون نتایج مناسبی گرفته و هم اکنون با 19 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی قرار دارد این در حالیست که حریف این تیم یعنی استقلال تهران این روزها در اوج آمادگی به سر می برد به گونه ای که با 24 امتیاز در رده دوم قرار گرفته است.



دیدار این دو تیم از سری رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه ساعت 15 و 30 دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان انجام می شود.