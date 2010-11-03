محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز یکی از مشکلات اساسی شهر بهبهان را ورود 80 درصد فاضلاب بهبهان به کانال آب خروار با طول پنج کیلومتر که از هسته مرکزی شهر عبور می کند عنوان کرد و افزود: به علت فضای نامطلوب و بوی نامطبوع، شیوع بیماریهای مسری و تنفسی و ازیاد حیوانات موذی طرح اصلاح و بازسازی این کانال با احداث 100 کیلومتر شبکه در دستور کار شرکت قرار گرفت که تا کنون 30 کیلومتر از آن اجرا شده است.

پویا کل اعتبار طرح جامع فاضلاب بهبهان را 350 میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: با اجرای فاز اول آن کل فاضلاب ورودی به این کانال حذف و با اجرای شبکه فاضلاب به سمت تصفیه خانه فاضلاب هدایت خواهد شد.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان طول شبکه فاضلاب موجود در بهبهان را 57 کیلومتر عنوان و خاطرنشان کرد: شبکه موجود حدود سه هزار مشترک را پوشش می دهد که با توجه به قدمت بالای 45 سال نیاز به اصلاح و بهسازی دارد.



پویا ادامه داد: برای احداث تصفیه خانه فاضلاب بهبهان نیز 10 هکتار زمین در نظر گرفته شده که در حال تملک است و هنوز عملیات اجرایی آن شروع نشده است.



رئیس هیئت مدیره آبفای استان خاطرنشان ساخت: از 300 کیلومتر شبکه فاضلاب طرح جامع فاضلاب بهبهان تاکنون 30 کیلومتر آن اجراشده و امسال نیز برای تکمیل آن 22 میلیارد ریال اختصاص داده شده است.



وی وجود ساختمان اداری استاندارد را از ضروریات شهرستان بهبهان عنوان کرد و افزود: با توجه به قدمت 70 ساله اداره آبفای بهبهان تاسیس سایت اداری جدید الزامی است و در آینده ای نزدیک با اختصاص بودجه کلنگ آن به زمین زده خواهد شد.

