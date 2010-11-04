کارخانه تجهیزات ایمن سازی راه ها در منطقه آزاد انزلی احداث می شود

اصغر امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه آزاد انزلی می تواند حلقه واصل ارتباطی کشورهای اسکاندیناوی و آسیای جنوب شرقی باشد، اظهار داشت: این منطقه به دلیل داشتن جایگاه بی نظیر در کریدور ارتباطی شمال - جنوب (نوستراک) به عنوان نقطه ورودی - خروجی این کریدور در ایران و قرار گرفتن در استان گیلان از قابلیتهای فراوانی در مسیر تحقق این قابلیت بالقوه خود برخوردار است.

وی همچنین سال تأسیس اتاق بازرگانی اسکاندیناوی ایران را سال 1999 در سوئد اعلام کرد و افزود: این اتاق با هدف تسهیل و گسترش روابط کشورهای اسکاندیناوی و خاورمیانه تأسیس و در سال 1386 دفتر نمایندگی این اتاق در ایران در اداره ثبت شرکتهای منطقه آزاد انزلی ثبت و فعالیت خود را آغاز کرد.

رئیس نمایندگی اتاق بازرگانی اسکاندیناوی ایران در ایران گفت: بعد از آغاز به کار اتاق در ایران، دفاتر دیگر این اتاق در کشورهای ترکیه، عراق، امارات، آذربایجان و شمال آفریقا فعالیت خود را شروع کرد و در ایران نیز در شهرهای تبریز، تهران و گرگان دفترنمایندگی دایر شده و در آینده نزدیک نیز در اصفهان دفتر نمایندگی دیگری شروع به کار خواهد کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بعد از سه سال از آغاز فعالیت این اتاق شاهد گسترش ارتباطات و همکاریها با اتاق بازرگانی ایران، سفارت جمهوری اسلامی در سوئد و بخش های خصوصی ایران برای ایجاد فرصتهای جدید همکاریهای اقتصادی - صنعتی هستیم، افزود: تاکنون چندین گروه تجاری - صنعتی ایرانی و سوئدی از فرصتهای سرمایه گذاری موجود در دو طرف در بخش های ساختمان، صنعت و تجارت بازدید بعمل آورده و پروتکلهای همکاری متعددی در زمینه های توسعه و تجهیز مبلمان شهری، بهبود کیفیت ساخت مسکن و تعمیر، نگهداری و ایمن سازی راههای کشور منعقد شده است.

امانی تصریح کرد: هدف کلان اتاق بازرگانی اسکاندیناوی - ایران ارتقاء سطح دانش فنی و تکنولوژیک ایران اسلامی و گسترش روابط فی مابین در بخش های خصوصی میان کشورهای اسکاندیناوی و خاورمیانه با محوریت ایران است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون چند شرکت سوئدی برای فعالیت در ایران شرکت خود را در منطقه آزاد انزلی ثبت کرده اند، گفت: طی دو ماه آینده یک شرکت سوئدی تولید کننده تجهیزات ایمن سازی راه ها شروع به احداث کارخانه در منطقه آزاد انزلی می کند.

رئیس نمایندگی اتاق اسکاندیناوی - ایران در ایران خاطر نشان کرد: شرکت کورال بال سوئد یکی از بزرگترین تولید کنندگان تجهیزات ایمنی راه ها و جادههاست که با وزرات راه و ترابری و چند شرکت خصوصی ایرانی قرارداد همکاری منعقد کرده است.

وی همچنین در خصوص دلایل انتخاب منطقه آزاد انزلی به عنوان نقطه پایلوت فعالیت این اتاق یادآور شد: وجود ظرفیتهای بالا و متنوع برای فعالیت سرمایه گذاران خارجی در حوزه های مختلف سرمایه گذاری در بخش هایی چون گردشگری، ترانزیت، فعالیت بازرگانی، تولیدی نزدیکترین منطقه آزاد کشور به تهران و سایر قطبهای صنعتی، تولیدی و مصرفی کشور، نزدیکی آن به کشورهای حاشیه دریای خزر، داشتن موقعیت فوق العاده در کریدور شمال - جنوب که کشورهای آسیای جنوب شرقی را به کشورهای اسکاندیناوی متصل می کند و همکاریهای خوب مدیران منطقه آزاد انزلی از دلایل انتخاب این منطقه از سوی این اتاق بوده است.