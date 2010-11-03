نفت با دو غایب به مصاف استقلال می رود

احمد پارو در گفتگو با خبرنگار مهر در آبادان اظهار داشت: دو بازیکن صنعت نفت به علت مصدومیت قادر به همراهی این تیم در بازی روز پنجشنبه در برابر استقلال تهران نیستند

وی در خصوص مصدومیت این دو بازیکن عنوان کرد: ضیاالدین نیک نفس و علی عزیزی این دو بازیکن مصدوم هستند که قادر به همراهی نفت نیستند و کادرفنی مجبور به استفاده از بازیکنان جانشین در این بازی است.



پارو از رفع مصدومیت لئون پاچاجیان بازیکن ارمنستانی این تیم خبر داد و گفت: این بازیکن هفته قبل مصدوم شد ولی خوشبختانه با تلاش کادر پزشکی باشگاه شرایط لازم برای حضور در این بازی را به دست آورده و در صورت صلاحدید کادر فنی نفت می تواند در برابر استقلال تهران به میدان برود.



سرپرست نفت آبادان با اشاره به اینکه این روزها استقلال تهران در اوج آمادگی به سر می برد، تصریح کرد: ما در خانه با حمایت هواداران پرشور خود به هیچ تیمی باج نمی دهیم همانگونه که ذوب آهن در اوج قدرت خود در آبادان اولین شکست خود را تجربه کرد استقلال نیز روز پنجشنبه بازی سختی را پیش رو خواهد داشت.



پارو هوادارن نفت را نقطه قوت این تیم برشمرد و گفت: در این بازی به علت اینکه نظارت فراوانی از سوی فدراسیون صورت می گیرد انتظار داریم هواداران نفت بیش از گذشته مراقبت رفتار و احساسات خود باشند تا مبادا نفت از این بابت با محرومیت مواجه شود.



وی در خصوص محرومیت نفت از حضور تماشاگر در یک بازی گفت: به نظر من هواداران ما در بازی با پاس همدان در ورزشگاه تختی آبادان مرتکب تخلف چندانی نشدند که مستحق محرومیت شوند ولی کمیته انضباطی به گزارش نماینده فدراسیون بسنده کرد در حالیکه واقعیت چیز دیگری بود.



دیدار این دو تیم از سری رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر باشگاه های کشور روز پنجشنبه ساعت 15 و 30 دقیقه در ورزشگاه تختی آبادان انجام می شود.