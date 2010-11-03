جشنواره تئاتر خوزستان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در نخستین روز این جشنواره که شامگاه سه شنبه آغاز به کار کرد، نمایش "کبوترها در پارک نمی‌خوابند" به کارگردانی حسین دریس از اهواز ساعت 16 و 30 دقیقه و 18 و30 دقیقه در تالار آئینه، نمایش "سردس" به کارگردانی مهدی آشوغ، ساعت 16 و 18 و30 دقیقه در پلاتو تالار آفتاب و نمایش "دق‌الباب" به کارگردانی خلیل ضرغام‌پور و محمد گله‌ملکی از شوشتر، ساعت 20 و 21 و 30 دقیقه در تالار آفتاب اهواز اجرا شدند.



در دومین روز این جشنواره چهارشنبه (12 آبان ماه)، نمایش "گنجشک‌ها به مسجدسلیمان می‌روند" به کارگردانی ایوب بختیاری از اهواز ساعت 15 در پلاتو تالار آیینه، "تش و تیر" به کارگردانی نعمت زمانپور از مسجدسلیمان ساعت 16 و 30 دقیقه و 18 و 30 دقیقه در تالار آیینه، نمایش "2 متر در 2 متر جنگ" به کارگردانی مهدی پرویش از آبادان ساعت 16 و همچنین 18 و 30 دقیقه در پلاتو تالار آفتاب و "راز فصل‌ها، حرف لحظه‌ها" به کارگردانی ساسان شکوریان از بهبهان ساعت 20 و همچنین 12 و 30 دقیقه در تالار آفتاب به روی صحنه می‌روند.



در سومین روز بیست‌ و دومین جشنواره تئاتر خوزستان پنج شنبه (13 آبان ماه)، نمایش "نقل سیاوش" به کارگردانی سیداسماعیل سخایی از بهبهان ساعت 15 در پلاتو تالار آیینه، نمایش "قزل‌آلا و مهرگیاه" به کارگردانی ‌هاجر تقوی‌راد از ماهشهر ساعت 16 و 30 دقیقه و 18 و 30 دقیقه در تالار آئینه، نمایش "خداحافظی با طعم مارکز" به کارگردانی رضا حیاتی از اهواز ساعت 16 و همچین 18 و 30 دقیقه در پلاتو تالار آفتاب و نمایش "حاتم" به کارگردانی سعید نگراوی از اهواز ساعت 20 و همچنین 21 و 30 دقیقه در تالار آفتاب اهواز اجرا می‌شوند.



کارگاه‌های آموزشی و نقد و بررسی بیست ‌و دومین جشنواره تئاتر خوزستان، ساعت 9 و 30 روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه در پلاتو حوزه هنری خوزستان برگزار می‌شوند.



آئین پایانی بیست ‌و دومین جشواره تئاتر خوزستان ساعت 18 و 30 دقیقه جمعه (14 آبان‌ماه) در تالار مهتاب اهواز برگزارمی‌شود.



این جشنواره به همت اداره ‌کل هنرهای نمایشی کشور، انجمن هنرهای نمایشی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار می‌شود.