معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر با اشاره به اینکه حمل و نقل دریایی سودمند ترین و با صرفه ترین راه برای جابجایی کالا بین سایر نقاط دنیا بوده است از تامین بستر مناسب کشتیرانی و به ویژه توجه به لایروبی به عنوان امری بدیهی و اجتناب ناپذیر یاد کرد.

علیرضا خجسته با اشاره به اینکه نگاه صاحبان کالا در ورود و خروج کالا به بنادر به هزینه کم در حمل و نقل است، تاکید کرد: استفاده از کشتیهای سایز بالا مانند پاناماکس و کیپ سایز با تفاوت هشت دلاری در هر تن، به عنوان یکی از مهمترین راه های کاهش هزینه های حمل و نقل دریایی به شمار می رود.



خجسته با اشاره به اینکه کاهش هزینه های حمل و نقل، حفظ توانایی رقابت با سایر بنادر جهان در زمینه جذب کشتیهای سایز بزرگ و افزایش درآمدهای بندری به عنوان یکی از سیاستهای مسئولین بنادر به عنوان اصول مهم رقابت در عرصه بندرداری به شمار می رود، خاطرنشان کرد: با نگرش به اهمیت موضوع، لایروبی کانال خورموسی و افزایش عمق آن زمینه را برای پذیرش کشتی بزرگتر فراهم شده و این امر کاهش تعرفه حمل کالا و به تبع آن کاهش قیمت تمام شده آن را به همراه دارد.



ناوگان لایروبی بندر امام خمینی (ره) به عنوان مجهزترین ناوگان لایروبی در بین بنادر کشور، سهم بسزایی در لایروبی آبراه های دسترسی به بنادر جنوبی ایران دارد.