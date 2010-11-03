واحد کلرآلکالی پتروشیمی اروند به تولید رسید

به گزارش خبرگزاری مهر در اهواز، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی در بازدید از این مجتمع گفت: از تمام همکاران خود در پتروشیمی اروند می خواهم که تقویت فرهنگ بازرسی و هماهنگی تمام فعالیتها با واحد ایمنی را سرلوحه امور خود قرار داده و در این موارد حساسیتهای لازم را رعایت کنند.

عبدالحسین بیات لزوم تسریع راه اندازی واحدهای SPVC و EPVC را یادآور شد و در خصوص تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه اظهار داشت: از همه کارکنان انتظار می رود با مدیریت صحیح منابع و هدایت آنان در مسیر صحیح در جهت تولید ارزش افزوده برای صنعت و کشور تمامی تلاش خود را بکار ببرید.



مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند نیز در این خصوص گفت: پس از ماه ها تلاش با وجود همه تحریمها و بی مهریهای شرکتهای خارجی طرف قرارداد، واحد کلرآلکالی شرکت پتروشیمی اروند به تولید رسید.



ایرج معماریان ادامه داد: در حال حاضر با بهره گیری از توان تولید پنج الکترولایزر این واحد، حدود 8.3 تن در ساعت کلر تولید می شود. علاوه بر آن چهار الکترولایزر دیگر آماده سرویس است و براساس برنامه زمانبندی شده به زودی تمامی الکترولایزرهای 12 گانه این واحد به حداکثر تولید خواهد رسید.



وی ضمن اشاره به اینکه پیش از این واحد EDC با حداقل توان به تولید رسیده بود، گفت: با تولید واحد کلرآلکالی و افزایش ظرفیت آن و همچنین هدایت آن به سمت واحد EDC، این واحد با توان بیشتری EDC تولید خواهد کرد.



معماریان اظهار کرد: هم اکنون در مرحله پایدار کردن میزان تولید هستیم و امیدوار هستیم که هر چه زودتر به پایداری تولید برسیم تا مراحل بعدی راه اندازی محقق شود.



وی میزان EDC تولید و ذخیره شده را 470 تن اعلام کرد که بخشی از آن برای خشک سازی واحد VCM استفاده خواهد شد و بخش دیگر نیز به مخازن پتروشیمی بندرامام منتقل خواهد شد.



معماریان همچنین به راه اندازی قریب الوقوع واحد SPVC پتروشیمی اروند اشاره کرد و گفت: در شرایطی که قسمت لاجیک راکتورهای واحد SPVC دچار مشکل شده بود کارشناس خارجی سایت، پتروشیمی اروند را به مقصد کشور خود ترک کرد ولی خوشبختانه این بخش توسط کارشناسان داخلی رفع مشکل و تکمیل شد و بخشی از آن هم تست شده که با ادامه این روند به زودی واحد SPVC نیز راه اندازی خواهد شد.