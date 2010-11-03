سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این کارخانه ظرفیت فرآورش روزانه 110 هزار بشکه نفت نمکی را دارد و در حال حاضر برای راه اندازی آزمایشی با ظرفیت 50 هزار بشکه نفت نمکی آغاز به کار کرده است.

وی ادامه داد: شرح خدمات این طرح به طور کلی شامل احداث یک واحد مستقل نمکزدایی در مجاورت واحد بهره برداری کرنج و همچنین ایجاد تغییرات و اصلاحات در پاره ای از تاسیسات موجود در منطقه شامل واحد بهره برداری پارسی - دره نی، واحد کلاستر پارسی و واحد بهره برداری کرنج است.

موسوی عنوان کرد: تغییرات پیش گفته شامل جداسازی نفتهای استحصالی از چاه های نمکی از چاه های غیر نمکی و فرآورش مستقل ردیف اختصاص یافته به نفت نمکی تا رسیدن به نفت تثبیت شده و همچنین ارسال آن به واحد بهره برداری کرنج از طریق یک خط لوله جدید در واحد بهره برداری پارسی - دره نی است.



مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری یادآورد شد: جداسازی نفتهای استحصالی از چاه های نمکی و چاه های غیر نمکی و ارسال نفت نمکی خروجی از مرحله اول تفکیک گاز از طریق خط لوله موجود به واحد بهره برداری کرنج در واحد پارسی کلاستر صورت می گیرد.



وی تصریح کرد: دریافت نفت نمکی تثبیت شده از واحد بهره برداری پارسی - دره نی، دریافت و فرآورش نفت نمکی تثبیت نشده از واحد پارسی کلاستر در یک ردیف جدید نمکی و انتقال نفتهای نمکی تثبیت شده میادین کرنج و پارسی به واحد نمکزدائی کرنج و پارسی در واحد بهره برداری کرنج از دیگر بخشهای این کارخانه به شمار می رود.



شرکت بهره بردارى نفت و گاز آغاجارى با مرکزیت شهرستان امیدیه با تولید بخش عظیمی از نفت سبک و سنگین کشور از هشت میدان نفتى برای تامین خوراک پالایشگاه هاى داخل کشور و صادرات از جمله شرکتهاى پنج گانه بهره بردار تابع شرکت ملى مناطق نفتخیز جنوب به شمار مى رود.