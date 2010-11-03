فیلم کوتاه جوخه در بخش مسابقه جشنواره اکراین شرکت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدار صفر درجه ساخته محمود رحمانی در اولین دوره جشنواره‌ فیلمهای مستند کردی در حلبچه عراق حضور دارد.

مدیر واحد هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان گفت: این جشنواره از طرف اداره سینمای شهر سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق و با همکاری اداره شهرداری شهر حلبچه، در شهر حلبچه در اقلیم کردستان عراق برگزار می شود که در آن فیلمهای مستندی از کارگردانان جوان ایرانی به نمایش درمی آیند.



علی حیاتی افزود: مدار صفردرجه مستندی درباره جنگ تحمیلی ایران و عراق است که به یک خانواده مرز نشین بین این دو کشور می پردازد. این مستند در جشنواره های ملی و بین المللی فراوانی حضور داشته است که علاوه بر نگاه انسانی به انسانهای آسیب دیده از جنگ در پایان اثر، حمله آمریکا به کشور عراق را مورد برسی قرار می دهد که اصلی ترین آسیب آن دامن گیر مرزنشینان دو کشور ایران و عراق شده است.



حیاتی توضیح داد: در این فیلم مستند فرید دغاغله به عنوان تدوینگر، اصلی ترین عامل ارتباط تمام این موضوعات متفاوت در این مستند تجربی است که در خود اثری متفاوت را به گنجینه سینمای مستند ایران افزوده است.

اولین دوره جشنواره فیلمهای مستند کردی با نمایش فیلمهایی از کارگردان کُرد و غیر کُرد در روزهای سه تا هشت آبان ماه (25 تا 30 اکتبر) در سالن آمفی تاتر شهر حلبچه کردستان عراق برگزار می گردد.



جوخه در اکراین

فیلم کوتاه جوخه به نویسندگی و کارگردانی علی حیاتی به بخش مسابقه چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه حقوق بشر«steps» اکراین راه یافت.

رئیس حوزه هنری استان خوزستان گفت: فیلم جوخه به نویسندگی و کارگردانی علی حیاتی که قبل از این در بخش بازار فیلم جشنواره کلرمونت فرانسه معتبرترین جشنواره فیلم کوتاه حضور داشته است در شهر کیف اکراین به روی پرده می رود.



صادق عوض زاده تصریح کرد: این فیلم از تاریخ بیستم الی بیست و چهارم آبان ماه( 11 تا 15 نوامبر) با سایر رقبای خود از سرتاسر جهان به رقابت خواهد پرداخت.



وی افزود: فیلم کوتاه جوخه تاکنون در بیش از 10 جشنواره داخلی نیز به روی پرده رفته و جوایزی نصیب خود کرده است. جوخه سومین فیلم کوتاه علی حیاتی پس از حجله و گیسوان یاس است.



موضوع این فیلم در مورد سرباز آمریکایی است که در جنگ آمریکا علیه عراق منزجر از خشم و خون و جنایت در زندانی مخصوص نگهداری اسرای عراقی دلباخته دختری عراقی می شود.



چهار نماینده از حوزه در ماراتن بیست و دوم

چهار نمایش از تولیدات واحد نمایش حوزه هنری خوزستان و آبادان به بیست و دومین جشنواره تئاتر استان خوزستان راه یافت.



مدیر واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان خوزستان گفت: نمایشهای "خداحافظی با طعم مارکز" نوشته رسول حق جو به کارگردانی رضا حیاتی"گنجشکها به مسجدسلیمان می روند که بمیرند" نوشته و کار ایوب بختیاری"شگال" نوشته و کار نعمت زمانپور با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مسجدسلیمان و "دومتر در دومتر جنگ" نوشته حمیدرضا آذرنگ به کارگردانی مهدی پریوش از حوزه هنری آبادان به بیست و دومین جشنواره تئاتر خوزستان راه یافتند.

محمدغدیر زاده افزود: حوزه هنری خوزستان پنج نمایش در مرحله ارزیابی آثار به دبیرخانه معرفی کرد که ازمیان این آثار چهار اثر به بخش نهایی راه یافت.

این جشنواره قرار است 10 تا 14 آبان ماه در شهر اهواز برگزار و آثار برتر به جشنواره منطقه ای کشور معرفی تا آثار برگزیده برای حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب شوند.