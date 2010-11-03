روزانه 50 هزارنفر از نمایشگاه کتاب کرمانشاه بازدید می کنند

بهرام فاضلی راد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با اشاره به استقبال چشمگیر مردم کرمانشاه از ششمین نمایشگاه سراسری کتاب در این استان اظهارداشت: تعداد بازدید کنندگان امسال از نمایشگاه کتاب نسبت به نمایشگاه سال قبل 10درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه ازابتدای آغاز به کار ششمین نمایشگاه کتاب کرمانشاه یعنی ششم آبانماه تا شب گذشته 360 میلیون تومان بن عرضه شده است، گفت: امسال 500 میلیون تومان بن جهت عرضه در این نمایشگاه پیش بینی شده است.

فاضلی راد افزود: با توجه به استقبال سال گذشته از نمایشگاه کتاب در کرمانشاه امسال اعتبار بن کتاب به میزان 100میبون تومان افزایش یافته که امیدورایم در روز آخر نمایشگاه بن های باقی مانده عرضه شود.

وی با اشاره به تعداد ناشرین حاضر در این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 420 ناشر از سراسر کشور با عرضه 40 هزار عنوان کتاب حضور دارند،که حضور این تعداد ناشر یکی از دلایل استقبال مردم از این نمایشگاه است.

معاون فرهنگی ادراه کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه در قالب 247 غرفه برگزار شده است، خاطر نشان کرد:در این نمایشگاه 40درصد تخفیف جهت عرضه کتاب در نظر گرفته شده، که با توجه به اطلاعاتی که تا کنون از خریداران به دست ما رسیده ،نشان می دهد که دانشجویان و افرادی که دارای مدارک کارشناسی به بالا هستند بیشترین خریداران کتاب امسال بوده اند.

ششمین نماشگاه سراسری کتاب کرمانشاه از ششم تا 12آبانماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه برای بازدید عموم دایر است.