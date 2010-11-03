به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نمایش" رستم و اسفندیار" به کارگردانی پری صابری صبح امروز با حضور کارگردان و جواد رمضانی مدیر تولید نمایش در تالار کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.
در این نشست پری صابری درباره زمان اجرای نمایش واینکه چرا نمایش "رستم و اسفندیار" را برخلاف نمایشهای قبلی خود در تالار وحدت روی صحنه نمیبرد گفت: این اثر نمایشی قرار است از یکشنبه 16 آبان در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه برود. به دلیل امکانات فنی که من در کارهایم استفاده میکنم تالار وحدت مکان مناسبتری برای اجرای نمایشهای من است اما از آنجائیکه تالار وحدت زمانبندی نامناسبی برای این نمایش اختصاص داده بودند مجبور شدم در تالار اصلی تئاتر شهر اثرم را اجرا کنم.
وی ادامه داد: زمانی که تالار وحدت برای اجرای" رستم و اسفندیار" به من پیشنهاد داده بود 5 و6 بعداز ظهر بود.که متاسفانه در این زمان مخاطبان به دلیل وجود طرح ترافیک و شلوغی خیابانها نمیتوانند از نمایش دیدن کنند. البته هر دو این تالارها جز سالن های اصلی کشور هستند وهر دو تالار نیز در اختیار وزارت ارشاد قرار دارد. اما تالار وحدت برای اجرای آثار من مناسب تر است که متاسفانه این اتفاق روی نداد. این نمایش قرار است هر شب به جز شنبه در سالن اصلی تئاتر شهر ساعت 20 اجرا شود.
صابری افزود: باید امکاناتی که در اختیار موسیقی قرار میگیرد به تئاتر هم اختصاص یابد. ما انتظار داریم که زمان مناسبی برای اجرای نمایشها در نظر گرفته شود. اجرای کنسرتهای موسیقی یک یا دو شب است اما یک نمایش یک ماه اجرا میشود باید زمان مناسبی را در اختیار داشته باشد. انتظار ما از مدیران جدید تالار وحدت این است که در برنامه ریزیهای خود جایگاه تئاتر را مشخص کنند و امکانات لازم را در اختیار گروهها قرار دهند.
صابری در ادامه درباره چگونگی عقد قرار داد این نمایش گفت: گروه نمایش من با بنیاد رودکی قراردادی را امضا نکرده چون این مرکز از لحاظ مالی امکانات لازم را ندارد. من با مرکز هنرهای نمایشی قرارداد امضا کردم.
رمضانی در ادامه صحبتهای صابی خاطر نشان کرد: گروه نمایش " رستم و اسفندیار" با مرکز هنرهای نمایشی قرار دارند. همچنین قرار است که 80 درصد از فروش گیشه نیز به گروه اختصاص یابد. دغدغه مالی زیاد برای ما اهمیت ندارد. امیدوارم آنقدر این اثر نمایشی مخاطب داشته باشد که دیگر نیازی به قرارداد احساس نشود.
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زمانی که برای تولید یک اثر نمایشی به سراغ ادبیات حماسی میرویم کار بسیار سختتر میشود. چون این آثار به صورت نمایشنامه نوشته نشدهاند.
کارگردان شمس پرنده هم ادامه داد : روند تولید این نمایش بسیار طولانی بود و حدود یک سال و نیم از من انرژی گرفته است. زمانی که برای تولید یک اثر نمایشی به سراغ ادبیات حماسی میرویم کار بسیار سختتر میشود. چون این آثار به صورت نمایشنامه نوشته نشدهاند. من ابتدا ساختار نمایشی کار را را از قلب اشعار فردوسی بیرون میآورم. چون این مرحله از کار بسیار سخت است.
وی افزود: اینکه یک کارگردان قادر باشد به درستی ساختار نمایشی از اشعار فردوسی ارائه دهد به صورتی که هم اثر قابل قبولی خلق کند و هم به فردوسی بزرگ کم لطفی نشود کار بسیار مشکلی است. در این نمایش هم مانند کارهای گذشتهام از گروه پر تعدادی استفاده کردم که جمع کردن آنها دور هم نیرو عشق خاصی میطلبد. برای اجرای این نمایش حدود 35 جلسه تمرین داشتیم تا گروه بتواند به هماهنگیهای لازم دست یابد.
صابری درباره استفاده از جوانان کم تجربه در این نمایش توضیح داد: من در این نمایش بازیگری را از دست ندادم اما بعضی از بی انضباطیها از جانب مدیریت و همچنین تعویض مدیر مرکز هنرهای نمایشی باعث بی نظمی در کارشد. اعتقاد من این است که باید به جوانان میدان داد تا فرصت تجربه کردن را داشته باشند.
وی ادامه داد: به استفاده از چهرههای سینمایی در آثارم اعتقاد ندارم. چهرهها اگر کارایی، صبر و تحمل لازم برای 4 ماه تمرین را داشته باشند مناسب هستند اما من ترجیح میدهم به بچه های تئاتری فرصت هنرنمایی بدهم. نمیتوانم بگویم که با استفاده از یک بازیگر چهره اثر درجه یکی ارائه میدهم. من تا به حال تلاش کرده ام که جوانان را چهره کنم و آنها را به دنیای تئاتر و سینما معرفی کنم.
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چهرهها اگر کارایی، صبر و تحمل لازم برای 4 ماه تمرین را داشته باشند مناسب هستند اما من ترجیح میدهم به بچه های تئاتری فرصت هنرنمایی بدهم
رمضانی در ادامه این نشست درباره تبلیغاتی که قرار است برای این نمایش انجام شود گفت: نمایش خانم صابری تنها احتیاج به اطلاع رسانی دارد به همین منظور با صحبتهایی که با مدیر موسسه ققنوس و مدیر سینما آزادی انجام شده قرار است این دو مرکز در کنار گیشه تئار شهر مراکز فروش بلیط باشند. تبلیغاتی هم از جانب مرکز هنرهای نمایشی به صورت پیامک انجام می شود. همچنین از فردا 20 بنر تبلیغاتی در سطح شهر نصب می شود.
صابری در ادامه این نشست خاطر نشان کرد: به نظر من قیمت بلیط های تئاتر بسیار نازل است. هر بلیط کنسرت موسیقی تا 40 هزار تومان به فروش می رسد اما زمانی که نوبت به تئاتر می رسد همه اعتراض می کنند.وظیفه دولت است که یارانهای برای تئاتر کشور اختصاص یابد. تئاتر هم نیازمند حمایت مالی است هم نیازمند حمایت فرهنگی.
این کارگردان تئاتر گفت: من بدون خودنمایی از جانب کشورم فردوسی را بالاتر از شکسپیر می دانم. اما به دلیل اینکه زبان فارسی عمومیت ندارد و به سختی در اختیار دیگران قرار می گیرد این شاعر پر آوازه کمتر شناخته شده است.فردوسی و دیگر شاعران گذشته ایرانی سخنانی به زبان می آورند که در این زمانه هم کاربرد دارد. اسفندیار به خاطر قدرت طلبی پدرش تلف میشود. این تمهای آشنا همیشه و همه جا عمومیت دارند اما این زبان ما است که عمومیت ندارد.
صابری درپایان درباره زمان اجرای این نمایش و چگونگی اجرای آن گفت: زمان اجرای این نمایش 2 ساعت است و آنتراکت هم ندارد. چون یک شعر نمایشی را نمیتوان به صورت منقطع نشان داد. این اثر ترکیبی از شعر، موسیقی، دیالوگ و حرکت است. امیدوارم مخاطبان به قناتهای زیرزمین این نمایش توجه کنند و مفهوم جذاب آن را بفهمند.
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