به گزارش خبرنگار مهر ، در یک ماه گذشته جهانگیر نصری اشرفی به عنوان دبیر جشنواره موسیقی نواحی و دکتر حسن ریاحی به عنوان دبیر جشنواره موسیقی فجرامسال معرفی شدند و این درحالی است که هنوز مدیری برای دفتر موسیقی که قرار است این جشنواره ها را تمشیت کرده وامور سیاستگذاری و اجرایی آن را به سامان کند معرفی نشده است.

انتصاب دبیران جشنواره در این دوره برای نخستین بار از سوی سرپرست دفتر موسیقی صورت گرفته است که در نوع خود بی سابقه است از سوی دیگر این دفتر بیش از هشت ماه است که توسط سرپرست(علی ترابی) اداره می شود که این نکته نیز از مواردی است که دست کم در این بخش از وزارت ارشاد سابقه نداشته است.

از سوی دیگر با توجه به سابقه هشت ماهه فعالیت این دفتر که علاوه بر امور جاری و صدور مجوزبرای کنسرتها و آلبومهای موسیقی،برگزاری کنسرتهای ویژه برای ارکستر سمفونیک، عزل و نصب رهبرارکسترودعوت ازرهبران میهمان و فعالیتهای اینچنینی که به لحاظ کنش و واکنشهای سریع و قاطعانه حتی درزمان داشتن مدیر مستقیم کمتر صورت گرفته است و همچنین با معرفی دبیر جشنواره که احیانا به برگزاری این جشنواره ها نیز ختم می شود چنین می توان استنباط کرد که دیگر چه نیازی به مدیراحساس خواهد شد.

شاید معاونت هنری ارشاد نیز بر این فرض است که با گذشت زمان و سپردن تمامی مسئولیتهای دفتر موسیقی به سرپرست فعلی، عدم نیاز به مدیر قطعی را تحصیل نماید .

باید توجه داشت که اگرچه این اموردر هشت ماه گذشته با همت و کاردانی علی ترابی(سرپرست دفترموسیقی) که از مدیران خوب دفتر موسیقی است اداره شده و به قول برخی از دوستان هنرمند بسیار خوبتر از گذشته سپری شده و مراجعان و مرتبطان با این دفتر را نیز راضی و خرسند نگه داشته است اما بدون شک حضور مدیریتی که مسئولیت اتفاقات مهمی چون جشنواره های موسیقی را برعهده بگیرد و با اتکا بر دوره های گذشته و با هدف رفع نقاط ضعف و نواقص - که در یکی دو دوره گذشته بسیار بیشتر از دوره های قبل ظهور داشته است - پا به میدان بگذارد بسیار ضروری و الزامی به نظر می رسد.

دیگر زمان آن گذشته است که جشنواره موسیقی فجر با تجربه بیست و چند دوره خود با آزمایش و خطا اداره شود وهم اینک که دو تن از چهره های موجه برای دبیری جشنواره های موسیقی فجر و نواحی معرفی شده اند جا دارد تا معاونت هنری نسبت به معرفی مدیر دفتر موسیقی که می تواند پشتوانه ای اجرایی برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره ها باشد اقدام کند.