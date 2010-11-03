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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

طی 7 ماهه نخست امسال؛

600 هزار نفر در استان زنجان با 110 تماس گرفته اند

600 هزار نفر در استان زنجان با 110 تماس گرفته اند

زنجان - خبرگزاری مهر : جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: بیش از 668 هزار تماس مردمی در هفت ماهه گذشته با مرکز فوریت های پلیسی 110 استان زنجان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مراد جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکید نیروی انتظامی همواره بر حضور هوشمندانه و تعامل مردم با پلیس است خاطر نشان کرد: بیش از 668 هزار تماس مردمی در هفت ماهه گذشته با مرکز فوریت های پلیسی استان زنجان نشانگر این اعتماد و همراهی مردم با پلیس است و در واقع بدون حضور مردم، پلیس نمی تواند موفق عمل کند.

سرهنگ جعفری اظهار داشت: در هفت ماهه سال جاری با اقدامات و تلاش های شبانه روزی پلیس استان 88 درصد سرقت منازل، 107 درصد سرقت مغازه، 100 درصد سرقت اماکن، 147 درصد سرقت خودروها و 100 درصد جیب بری ها کشف شده است.

وی یادآور شد: در هفت ماه گذشته جرایم خشن از قبیل سرقت مسلحانه، آدم ربایی و غیره در سطح استان با اقدامات پلیس و همکاری و تعامل سازنده همه اقشار مردم وجود نداشته است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: وجود امنیت مطلوب در همه زمینه ها از انتظارات و توقعات به حق آحاد جامعه است و تلاش پلیس بر آن است تا با مشارکت جدی مردم و با استفاده از تمام امکانات و تجهیزات با محوریت پیشگیری به صورت کامل نظم و امنیت و انضباط اخلاقی، اجتماعی و ترافیکی تامین گردیده و استحکام یابد.

سرهنگ جعفری ادامه داد: امنیت پایدار و تلاش برای صیانت از این موهبت الهی باید با مشارکت همه افراد جامعه صورت گیرد و برای دستیابی به امنیت اجتماعی مطلوب و جدی گرفتن مشارکت مردمی در همه شئون حیات انسانی بسیار مهم است و مشارکت مردمی در تحقق آرمان های دینی، ایمانی و برقراری امنیت، یک امر اجتناب ناپذیر است.

وی با اشاره به امنیت مطلوب موجود در سطح این استان، خاطرنشان کرد: پلیس اقدامات گسترده ای را در راستای پیشگیری از وقوع جرائم انجام داده و پیشگیری از جرائم از اولویت کاری پلیس محسوب می شود.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به اهمیت روز افزون نقش رسانه ها در کلیه امور فردی و اجتماعی، تصریح کرد: امروز نقش رسانه ها برهیچ کس پوشیده نیست چرا که همه مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت پوشش رسانه ها قرار دارند و میزان تاثیرپذیری آنان از رسانه ها بیشتر است. پس رسانه ها می توانند در راستای پیشگری از وقوع جرایم در سطح جامعه بسیار موثر واقع شوند.

کد مطلب 1184002

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