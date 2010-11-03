ایران :

همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها؛ خدمات حمل و نقل شهری گسترش می یابد

آزادراه شمال - جنوب از زیر زاگرس گذشت

محکومیت مدیران متخلف 30 شرکت در بازار سرمایه

تفاهم:

آزادراه خرم آباد- پل زال توسط رئیس جمهور افتتاح شد؛ آزادراهی در قلب زاگرس با طعم سلامت

22 کالایی که افزایش قیمت آنها ممنوع شد

اولتیماتوم به 5 شرکت نفتی هند

جام جم :

6 هزار پرونده قاچاق مواد مخدر روی میز دادستان

پرداخت وام به بستگان مدیران بانکی دشوار می شود

هر مدال گوانگجو چقدر آب می خورد؛

روایت شاهزاده ایرانی از قیام مختار

جوان:

ریاست جمهوری 20 ماهه اوباما به اولین ایستگاه محک آمریکایی ها رسید؛ پرهزینه ترین انتخابات تاریخ در وانفسای بحران اقتصادی

دفاع حوزه از نظام و نگاهی به انگیزه های صدور فتاوی شاذ در گفت و گوی "جوان" با آیت الله جواد فاضل لنکرانی: فتواهای نادر دستاویز دشمن شده است

صحن خالی مجلس آزاردهنده است؛ صاحبان این صندلی ها در دسترس نیستند!



جهان صنعت:

تکذیب به شیوه تئوریسین اقتصادی دولت؛ دفاع پژویان از هدفمندی یارانه ها

گزارش بانک مرکزی پس از اعلام کالاهای حساس توسط دولت؛ گرانی 7 کالا از فهرست ممنوعه 22 کالایی

رویانیان تشریح کرد: گرانی 10 درصدی نرخ کرایه تاکسی



حمایت:

افتتاح آزادراه خرم آباد- پل زال؛ خداحافظی با جاده مرگ

انتقاد شدید اردوغان از آمریکا و اروپا

اعلام نحوه بازگشت دانشجویان ایرانی خارج کشور





خراسان:

ادامه رایزنی های منطقه ای ایران و عربستان در ریاض

مجوز مجلس به دانشگاهها برای ایجاد شعب پولی

آزادراه 165 کیلومتری خرم آباد- پل زال با 25 کیلومتر تونل افتتاح شد



شرق:

در آستانه 13 آبان مطرح شد؛ هشدار تاریخی آیت الله هاشمی رفسنجانی

پیشنهاد فرمانده انتظامی تهران بزرگ به قوه قضائیه: اتهام محاربه برای اراذل و اوباش

اعتراض مجلس به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه دارد؛ احتمال انحلال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی



صبح اقتصاد:

برنامه ریزی برای کاهش تولید نفت کوره در پالایشگاهها

روند تصویب طرح انتخاب شهردار باز هم مشکل ساز شد؛ شوراها رقیب یا همراه مجلس

هشدار به ایرانیان در خصوص سفر به فرانسه

دنیای اقتصاد:

برنامه پنجم اجازه داد، دانشگاههای دولتی اجرا می کنند؛ جذب دانشجو با شهریه بدون کنکور

رئیس کل بانک مرکزی: کنترل "بازار ارز" را در دست داریم

پایان پرونده بانک های دولتی در بورس



کیهان:

گزارش خبری تحلیلی کیهان از اجلاس آتی "یو پی آر"؛ پرونده حقوق بشر آمریکا روی میز سازمان ملل متحد

مهلت 48 ساعته به متخلفان، قیمت ها را به حالت قبل برگردانید

در ارتباط با انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس استدلال دکتر دستجردی را پذیرفت



گسترش صنعت:

با حضور رئیس جمهوری در لرستان؛ آزادراه خرم آباد- پل زال گشایش یافت

رئیس خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی اعلام کرد: سهم دستگاهها در مشکلات واحدهای تولیدی؛ 68 درصد بانک ها، 32 درصد شهرداری ها و ...

طراحی و عرضه 8 خودرو جدید در 5 سال





همشهری:

بهره برداری از آزادراه خرم آباد- پل زال

اعتراض شدید چمران: طرح انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور به صلاح نیست

مجلس تصویب کرد؛ دانشگاههای دولتی مجازند از محل ظرفیت مازاد خود دانشجوی پولی بپذیرند