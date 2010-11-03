مهدی تارتار در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار تیمش برابر استیل آذین ضمن بیان مطلب فوق افزود: استیل آذین تیمی قدرتمند است که از کادرفنی و بازیکنان مطرحی سود می‌برد و اصلا مستحق جایگاهی که امروز در آن قرار گرفته نیست. البته به خاطر نتایج اخیر، آنها در شرایط خوبی قرار ندارند و ما باید از این فرصت استفاده کرده و به نتیجه مطلوب دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: هدف‌مان کسب سه امتیاز دیدار با استیل آذین است و برای اینکه روندروبه رشدمان ادامه پیدا کند، در این مسابقه خانگی باید به پیروزی دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن‌ شهرری با تاکید براینکه در فوتبال برد و باخت وجود دارد، افزود: ما در حالیکه برابر استقلال یکی از بهترین بازی‌های خودمان را به نمایش گذاشتیم، با توجه به عملکرد بسیار خوب طالب‌لو و مدافعان میانی استقلال و گل استثنایی میداوودی، آن مسابقه را واگذار کردیم اما بازیکنان ما به این خودباوری رسیده‌اند که می‌توانند در آینده مقابل تیم‌های مطرح امتیازات لازم را کسب کنند.

تارتار در پاسخ به این پرسش که "فکر می‌کنید راه‌آهن می‌‍تواند جایگاهش را در جدول رده‌‎بندی حفظ کند؟"، تصریح کرد: درست است تیم‌ما از نظر امتیاز نتوانست روند صعودی را حفظ کند اما از نظر نوع بازی ما پیشرفت خوبی داشته‌ایم و قطعا این روند را ادامه خواهیم داد تا به جایگاه بهتری هم در جدول رده بندی دست یابیم.

وی اضافه کرد: جدا شدن از جمع تیم‌های قعرنشین کار سختی بود اما ما در این مدت بیش از برنامه‌های فنی، روی وضعیت روحی - روانی بازیکنان کار کردیم. ضمن اینکه در ابتدای فصل نفراتی را که به خدمت گرفتم براساس آگاهی کامل و سیستم‌های تیم بود و خوشبختانه آنها امروز به خوبی توانسته‌اند به تیم کمک کنند.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن‌ شهرری در پایان در مورد صحبت‌های محمد مایلی کهن در مورد اینکه زمین ورزشگاه اکباتان شرایط برگزاری مسابقات را ندارد، گفت: من کاری به این مسائل ندارم و نظری هم در این مورد نمی‌دهم اما باید بگویم زمانیکه نمایندگان AFC به ایران می‌آیند، مسئولان فدراسیون و سازمان لیگ، باشگاه راه آهن و این ورزشگاه را معرفی می‌کنند. قطعا اگر ورزشگاه ما شرایط برگزاری مسابقه را نداشت، نمایندگان AFC آن را تائید نمی‌کردند.