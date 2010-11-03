- همزمان با برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا ارزش سهام وال استریت افزایش یافت.

- پس از برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا دموکرات ها اکثریت را در سنا و جمهوریخواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان از آن خود کردند.

- رئیس جمهوری ونزوئلا و همتای کلمبیایی اش روز گذشته با وجود تنش های اخیر و اختلافات ایدئولوژیکی برای بهبود روابط و تقویت همکاریها با یکدیگر دیدار کردند.

- رئیس جمهوری کره جنوبی خواستار پیوستن کره شمالی به جامعه بین الملل شد.

- بانک جهانی به دولت روسیه درباره افزایش کسری بودجه و اوضاع اقتصادی هشدار داد.

- رژیم صهیونیستی مانع حضور "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان فلسطین در افتتاح یک جاده بازسازی شده در بیت القمدس شد.

- وزارت کشور عراق از افزایش آمار تلفات انفجارهای بغداد به 57 کشته و 248 مجروح خبر داد.

- پس از بازداشت دو دانشجوی افغانی در هرات توسط نیروهای آمریکایی، دهها نفر از دانشجویان این دانشگاه تظاهرات کردند.

- رئیس جمهوری قرقیزستان گفت: پارلمان تازه انتخاب شده از روز جمعه فعالیت خود را آغاز می کند.

- وزرای دفاع آلمان و چین موافقت خود را با افزایش همکاریهای نظامی اعلام کردند.

- کارمندان خطوط هوایی فرانسه تصمیم گرفتند تا اعتصاب پنج روزه ای را از روز پنج شنبه در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی آغاز کنند.