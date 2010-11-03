- همزمان با برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا ارزش سهام وال استریت افزایش یافت.
- پس از برگزاری انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا دموکرات ها اکثریت را در سنا و جمهوریخواهان اکثریت را در مجلس نمایندگان از آن خود کردند.
- رئیس جمهوری ونزوئلا و همتای کلمبیایی اش روز گذشته با وجود تنش های اخیر و اختلافات ایدئولوژیکی برای بهبود روابط و تقویت همکاریها با یکدیگر دیدار کردند.
- رئیس جمهوری کره جنوبی خواستار پیوستن کره شمالی به جامعه بین الملل شد.
- بانک جهانی به دولت روسیه درباره افزایش کسری بودجه و اوضاع اقتصادی هشدار داد.
- رژیم صهیونیستی مانع حضور "سلام فیاض" نخست وزیر انتصابی تشکیلات خودگردان فلسطین در افتتاح یک جاده بازسازی شده در بیت القمدس شد.
- وزارت کشور عراق از افزایش آمار تلفات انفجارهای بغداد به 57 کشته و 248 مجروح خبر داد.
- پس از بازداشت دو دانشجوی افغانی در هرات توسط نیروهای آمریکایی، دهها نفر از دانشجویان این دانشگاه تظاهرات کردند.
- رئیس جمهوری قرقیزستان گفت: پارلمان تازه انتخاب شده از روز جمعه فعالیت خود را آغاز می کند.
- وزرای دفاع آلمان و چین موافقت خود را با افزایش همکاریهای نظامی اعلام کردند.
- کارمندان خطوط هوایی فرانسه تصمیم گرفتند تا اعتصاب پنج روزه ای را از روز پنج شنبه در اعتراض به لایحه اصلاح قانون بازنشستگی آغاز کنند.
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