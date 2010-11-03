به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدحسین رزاقی صبح چهارشنبه در نخستین گردهمایی مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل منابع طبیعی کشور با اشاره به فاکتورهای توسعه و پیشرفت تصریح کرد: امنیت اجتماعی کشورها مستلزم سلامت اجتماعی و بر پایه باورهای انسانها صورت می‌گیرد.

وی از امنیت غذایی به عنوان اعتقادی یاد کرد که چنانچه کشوری نتواند نیازهای غذایی خود را تامین کند دچار فقر خواهد شد.

مدیرکل آموزش و ترویج سازمان جنگلها به امنیت اقتصادی، سیاسی و اکولوژیکی به عنوان دیگر موارد امنیت در جهان اشاره کرد و افزود: امنیت سیاسی به معنای وحدت و یکپارچگی در جامعه است و کشوری که مجهز به این موارد باشد توسعه یافته یا در حال توسعه است.

به گفته رزاقی مبحث جدید امنیت اکولوژیکی به معنای آن است که کشوری دارای پوشش گیاهی مناسب، آب و خاک و میزان آب شیرین کافی باشد علاوه بر آنکه از این نوع امنیت برخوردار است بلکه سایر امنیتها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

وی یادآور شد: تحلیل ها و بررسی های نشان می‌دهد منشاء 85 آتش سوزی در کشورعامل انسانی بوده است لذا تبدیل فرهنگ منابع طبیعی در قالب معارف اسلامی بیش از پیش ضروری به نظر می‌آید.

مدیرکل آموزش و ترویج سازمان جنگلها، افزایش 100 میلیون نفری به فقرای جهان در طول سال را منشا تاثیر منابع طبیعی در زندگی مردم دانست و ادامه داد: هم اکنون یک سوم مردم جهان در فقر به سر می‌برند.

رزاقی تغییرات کره زمین را در 50 سال اخیر به اندازه 20 قرن گذشته اعلام کرد و گفت: دلیل آلودگی‌های موجود ناامنیهای اکولوژیکی است که بشر به وجود آورده است.