به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی صبح چهارشنبه در گردهمایی مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در ادارات کل منابع طبیعی کشور در گرگان، درباره جایگاه روحانیون در حفظ منابع طبیعی بیان کرد: باید برای تمامی درختان و بوته های روی زمین حساب باز کنیم خصوصا برای آب و خاک پرچمداری باشیم تا دیگران از ما بیاموزند.

امام جمعه گرگان از روحانیون به عنوان نمایندگانی یاد کرد که در حوزه نماز و موعظه محصور نشوند و با ورود از راه شریعت به فرهنگ سازی در امور مرتبط بپردازند.

به گفته آیت الله نورمفیدی چنانچه راه ورود به مباحث از راه دین صورت گیرد سریعتر در جامعه رواج می‌یابد.

وی حفاظت از نعم خداوند را تکلیف شرعی و الهی دانست که به انسانها تفویض شده و اگر تخلفی در این باب صورت گیرد جرم و گناه به حساب می‌آید.

نماینده ولی فقیه در استان از زمین به عنوان مادر اصلی و منشا انسان یاد کرد و ادامه داد: پیشرفتهای مادی اگر به همراه آبادانی معنوی نباشد ارزشی ندارد و به تدریج به انحطاط سوق می‌یابد.

آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: روز به روز بر اهمیت منابع طبیعی افزوده می‌شود و قرآن نیز نگاهی ویژه به این امر دارد.