به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف افراش، دبیر دهمین دوره جشنواره صنعت چاپ ایران با بیان این مطلب افزود: این مسابقات، راه برقراری ارتباط با چاپخانه‌داران و فعالان عرصه نشر قرآن در ایران و جهان است، همین موضوع، فهرستی از فعالان این عرصه را ایجاد می‌کند که در نهایت می‌تواند به راه‌اندازی بانک بین‌المللی چاپخانه‌های ایران و جهان منجر شود.

افراش همچنین تصریح کرد: مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف در رشد صنعت چاپ در زمینه قرآن تاثیرگذار است و بین ناشران و فعالان عرصه چاپ قرآن، تعامل ایجاد می‌کند.

نمایشگاه آثار نخستین دوره مسابقات بین‌المللی چاپ مصحف شریف از 17 تا 20 آبان در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.