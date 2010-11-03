به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری در این مراسم گفت: 6 میلیارد تومان برای این هفته هزینه کردیم و رئوس برنامه‌ها در هفته آینده با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران تشریح خواهد شد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به این که 72 تشکل در این هفته برنامه دارند که با حمایت وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی اجرایی می شود، اظهارداشت: کار معاونت فرهنگی تصدی‌گری ،‌ حمایت و هدایت این تشکلها است .



دری در پاسخ به این سئوال که چه تعداد مخاطب برای این برنامه ها پیش بینی می کنید،‌ تصریح کرد: ما برای 20 میلیون مخاطب برنامه ریزی کرده‌ایم و‌ اعتبارات استانی را هم برای برپایی نمایشگاه دو برابر کردیم تا آنها بتوانند در این زمینه مشکلاتشان را حل کنند.



وی درباره سومین نمایشگاه سالانه کتاب های دانشگاهی نیز با اشاره به اظهارات غلامعلی حداد عادل درباره تالیف و نشر اظهارداشت:‌ بحث تالیف بسیار مهم است و مرحله اول نشر را نیز دربر می‌گیرد.

دری با تاکید بر این که سیاست‌های کلان نشرباید به تالیف معطوف شود، افزود:‌ دومین نکته‌ ای که رعایت آن باید برای ناشران دانشگاهی در اولویت باشد، این است که تولید فکر و اندیشه را به خوبی ارائه دهند، یعنی ظرف بیانی و تولید فکر را به خوبی عرضه کنند.

معاون فرهنگی وزیر ارشاد بیان داشت: ناشران دانشگاهی باید به مرحله‌ سوم نشر یعنی توزیع، توجه بیشتری داشته باشند تا ما در شهرستان‌های دور و نزدیک نیز شاهد توزیع خوب و گسترده کتاب‌های دانشگاهی باشیم.

وی مرحله چهارم نشر را روز‌آمد کردن کتاب‌های دانشگاهی ذکر کرد و افزود:‌ البته ناشران ما در این امر پیشتاز هستند.

دری گفت:‌ معاونت فرهنگی از ناشران دانشگاهی حمایت می‌کند و اگر این نمایشگاه به شهرستان‌ها نیز تسری پیدا کند، باز هم از آن حمایت خواهد کرد.



معاون فرهنگی وزیر ارشاد در پاسخ به این سئوال که بالاخره تکلیف دبیر جایزه کتاب سال به کجا انجامید ؟ گفت: این شخص عصر امروز یا فردا صبح معرفی می شود.

حداد عادل: به مولفان میدان دهید

در آیین گشایش سومین نمایشگاه سالانه کتاب دانشگاهی همچنین غلامعلی حداد عادل ‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در سخنانی گفت: هیچ کشوری از ترجمه کتاب بی نیاز نیست اما ترجمه باید در کنار تالیف قرار گیرد.

وی با انتقاد از این که توجه استادان به امر تالیف بسیار کم شده ، افزود: ترجمه هم کار سختی است اما استادان به جای وقت گذاشتن برای ترجمه باید به سمت تالیف بروند. اگر ناشران هم اکنون وقت بیشتری برای مولفان بگذارند و برای چاپ کتاب ها به آنها کمک کنند ، وضعیت بهتر می شود.

رئیس فرهگستان زبان و ادب فارسی در ادامه سخنانش با بیان اینکه هیچ کشوری بدون قوت علمی دوام پیدا نمی‌کند، تصریح کرد:‌ نیاز علمی، نیاز اقتصادی به وجود می آورد و این مساله سبب می شود که کشورها استقلال سیاسی خودشان را از دست بدهند، بنابراین اگر ملتی بخواهد استقلال خودش را حفظ کند، باید از نظر علمی خودش را تجهیز کند.

حداد عادل گفت:‌ جای علم در دانشگاه است و دانشگاه برای علم‌آموزی نیازمند به کتاب است.تامین این کتب هم به دست ناشران داخلی است و اگر آنها برای گرفتن بازار اقدام نکنند ناشران خارجی به میدان خواهند آمد.

وی با تاکید بر این که کتاب جزو ارکان اصلی دانشگاه است عنوان کرد: با این همه اهمیت متاسفانه درخصوص کتاب به اندازه‌ کافی در کشور ما بحث نمی‌شود، به بیانی دیگر در جایی که بحث علم و دانشگاه است، ما سهم و وزن کتاب را چنان ‌که باید و شاید، بیان نمی‌کنیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد:‌هم اکنون در کشور ما 99 درصد افراد واجب التعلیم در مدارس ثبت نام می کنند و این آمار نشانه خوبی برای بازار کتاب است. یک درصد مابقی این آمار نیز به دلیل پراکندگی بسیار موفق به درس خواندن نمی شود و این مساله طبیعی است و در تمامی کشورها اتفاق می افتد.

حداد عادل با مقایسه آمار 99 درصدی ثبت نام در مدارس با دوران اول انقلاب اسلامی افزود: این آمار در اوایل انقلاب 75 درصد بوده است . البته آن زمان در سال 57 در دانشگاه ها 175 هزار دانشجو داشتیم که این آمار هم اکنون به 4 میلیون نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون کتاب‌های درسی نسبت به گذشته، به لحاظ فنی و کیفیت چاپ پیشرفت زیادی کرده‌ است که بسیار به تسریع و پیشرفت علم کمک می‌کنند.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید بر این که سیاست جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته در اختیار گذاشتن فرصت های برابر برای همگان بوده ، بیان داشت:‌ به‌رغم تمام مشکلات، ما در حد بالایی در اجرای این سیاست موفق بوده‌ایم و اکنون کسی پیدا نمی شود که از نبود مدرسه یا دبیرستان در کشور شکایت داشته باشد.



حداد عادل از ناشران خواست رقابت را برای عرضه هر چه بهتر کتاب‌های دانشگاهی بویژه از حیث ظاهر و محتوا به رفاقت تبدیل کنند و تاکید کرد: ما باید به گونه ای قدم برداریم که وقتی دانشجوی ما کتاب درسی خارجی را می‌بیند و با کتاب‌های دانشگاهی خودش مقایسه می کند، نظر منفی نداشته باشد و ابرو در هم نکشد.



وی با اشاره به این که ناشران دانشگاهی باید سلیقه به خرج دهند و کتاب را از حیث طراحی، چاپ، صفحه‌آرایی و تصویر هر چه بهتر عرضه کنند، گفت: قوت و گسترش تألیف کتاب یک معنای عمیق علمی دارد و از حرکت ما به سوی پیشرفت واقعی در علم حکایت دارد.