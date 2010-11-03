به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، در بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان که صبح چهارشنبه منتشر شده، آمده است: "سیزدهم آبان نقطه پیوند برگ های زرینی از تاریخ آزادگی ملت بزرگ ایران است، دستگیری و تبعید سلسله جنبان نهضت اسلامی ملت ایران در پی به تصویب رساندن لایحه کاپیتولاسیون از سوی رژیم طاغوت، به منزله آتشی بود که در خرمن حاکمیت اهریمنی افتاد و انقلاب اسلامی را در مسیر تازه ‌ای افکند، همچنین در آغازین سال های حاکمیت جمهوری اسلامی همان پیر فرزانه بود که حرکت هوشمندانه دانشجویان مسلمان را در تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکای مستکبر، تایید فرموده و آن را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب بهمن 57 دانست و جنبش دانشجویان پیرو خط امام باعث شد صدای آزاد یخواهی و استکبار ستیزی ملت ایران به گوش جهانیان برسد و این چنین بود که سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفت".

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان در ادامه بیانیه خود آورده است: "13 آبان نماد مقاومت و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است و 13 آبان سالروز حوادث تاریخ سازی است که شعار مبارزه ایرانیان غیور و غیرتمند علیه قدرت‌ هایی زورگو و سلطه جو، به ویژه آمریکای جنایتکار و تجاورزگر و جهاد بی ‌امان و خستگی ناپذیر آنان برای دفاع از ارزش های متعالی و سعادت بخش دینی، ملی و انقلابی را همواره در معرض دید جهانیان قرار داده‌ است و این روز در تقویم تاریخ معاصر انقلاب عنوان روز ملی مبارزه با استکبارجهانی و عدالتخواهی مردم ایران را به خود اختصاص داده است، شکسته شدن ابهت شیطان بزرگ توسط مردم آگاه و انقلابی ایران مایه فخر و مباهات نسل حاضر و نسل های آینده است و به همین دلیل ملت شریف ایران اسلامی به حکم وظیفه بیش از پیش باید بیدار بوده و در صحنه باشند تا به کمک پروردگار، توطئه های دشمنان قسم خورده اسلام را نقش برآب کرده و این پیروزی را در سایه اتحاد و یکپارچگی و تبعیت از اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی جشن بگیرند".

در پایان این بیانیه آمده است: "شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در آستانه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی یک بار دیگر ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان های بلند بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و همه شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی، مردم نستوه و شهید پرور ایران اسلامی را به شرکت هر چه گسترده تر دراین راهپیمایی عظیم و مقدس فرا می خواند، باشد که حضور انبوه و حماسه ساز شما انسانهای مؤمن و از جان گذشته دشمنان اسلام را از تسلط بر جهان اسلام نومید سازد و نقشه های شیطانی آنان را خنثی نماید".