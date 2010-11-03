  1. هنر
  2. سایر
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۵

سه انتصاب خرمشاد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

سه انتصاب خرمشاد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

رئیس جدید سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چند روز پس از تصدی این سمت، سه مدیر جدید را در این سازمان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی طی حکمی از سوی محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست این سازمان منصوب شد.

اسلامی پیش از این مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشاور خرمشاد در معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه بود.
 
خرمشاد در حکمی دیگر دکتر محمدرضا دهشیری عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه را به عنوان معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب کرد.
 
رضا ملکی هم که پیشتر معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود در حکم جدیدی از سوی محمدباقر خرمشاد به عنوان رئیس مرکز طرح و برنامه این سازمان منصوب شد.
کد مطلب 1184018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها