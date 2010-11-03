سه انتصاب خرمشاد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی طی حکمی از سوی محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست این سازمان منصوب شد.

اسلامی پیش از این مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشاور خرمشاد در معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه بود.

خرمشاد در حکمی دیگر دکتر محمدرضا دهشیری عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه را به عنوان معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب کرد.

رضا ملکی هم که پیشتر معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود در حکم جدیدی از سوی محمدباقر خرمشاد به عنوان رئیس مرکز طرح و برنامه این سازمان منصوب شد.