سه انتصاب خرمشاد در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسلامی طی حکمی از سوی محمدباقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان مشاور و مدیرکل حوزه ریاست این سازمان منصوب شد.
اسلامی پیش از این مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مشاور خرمشاد در معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه بود.
خرمشاد در حکمی دیگر دکتر محمدرضا دهشیری عضو هیئت علمی دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه را به عنوان معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منصوب کرد.
رضا ملکی هم که پیشتر معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بود در حکم جدیدی از سوی محمدباقر خرمشاد به عنوان رئیس مرکز طرح و برنامه این سازمان منصوب شد.
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